Мнение: Психология ни при чем!



Блиновская вся в белом

Внезапно сгустились тучи над Блиновской, знаменитой инфоцыганкой, авторшей курса “Марафон желаний” – ее сегодня суд вдруг отправил с “домашнего ареста” (на котором она провела чуть не весь прошлый год) в камеру. Типа “нарушила условия”. Читай – заартачилась, не хочет делиться паролями, явками, а главное – баблом. В итоге ее решили прессовать посерьезнее.

С Блиновской я, похоже, дал маху. Мне всё хотелось думать, что она – это всё-таки такой самородок из глубинки с отменной деловой хваткой, но и тонко чувствующий психологию широких масс, и ее успех обусловлен именно этим: нащупала нужные струны, разработала свежий оригинальный курс – тот самый “Марафон” – вот бабло и потекло… Тем более, что кто-то ведь наверняка и в самом деле получал разрешение и облегчение после ее “курса”: какая-то девица смогла родить после долгих лет бесплодия, какой-то бедолага поверил в себя и преодолел полосу неудач. Ведь все-таки психосоматика – страшная штука, а силу самовнушения у нас традиционно недооценивают. Ну а волна хейта в ее адрес – происки завистников, “столичных штучек” типа Собчак, которые ее доходам попросту завидуют.

Однако – увы. Если “что-то и было” – то разве что на самых ранних этапах развития Блиновского “бизнеса”, чисто на энтузиазме и благодаря удаче. А вот потом дела пошли по более традиционной в таких делах колее. И даже, как я теперь думаю, реальный творец “успеха Блиновской” – это не она сама с талантами (?) в психологии, а ее муж с талантами финансиста. Проклятый сексизм!

Что меня в конечном итоге смутило? Безусловно – размах. Что Блиновская “марафонами” заработала себе сто или двести миллионов рублей – ну, пусть с натягом, но можно поверить. Что пару-тройку миллиардов (как ей на первых порах вменяла налоговая и прокуратура) – ну… э-эээ… уже с большим трудом.

Но когда сообщили, что у нее нашли имущества и денежных средств на 64 млрд. рублей!!

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По делу блогера Елены Блиновской наложили арест на активы на 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур “Бизнес против коррупции”, передает корреспондент РИА Новости.

“Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу о неуплате налогов Еленой Блиновской и ее мужем. В число арестованных активов входили помещения в Ярославской области и Подмосковье, элитная квартира в Москве, а также более 100 миллионов рублей на 50 банковских счетах семьи, золотые коллекционные монеты и валюта.

Позднее суд наложил арест еще на 12 банковский счетов, 54 расчетных счета, элитные иномарки, включая автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlande, 7 прицепов к легковым автомобилям, мотоцикл Harley-Davidson, моторную лодку”.

Ну, тут уже доверие иссякает. Марафоны марафонами – но, знаете, более полумиллиарда баксов “наварить”, собирая по 3 тыс. рублей с доверчивых россиян?! Это как?

Читал версию, что Блиновская оказывала якобы услуги по “отмыванию” для российских олигархов. Это едва ли; думаю, все проще. Она (а точнее ее ушлый муж) по старинке занимались старой доброй ОБНАЛИЧКОЙ. Потребность в обнале в российской зарегулированной экономике всегда будет актуальна, а вся “борьба с обналом” приводит лишь к тому, что ставки на этом рынке постоянно повышаются. Эх… Помню, в золотом начале “нулевых” можно было обналичивать под 3%!

А так – похоже, Блиновская и Ко просто раньше других поняли, насколько это золотое дно, ее “образовательный коучинг”. В самом же деле: на счет “коуча” отовсюду текут сплошным потоком деньги от самых разных физ- и юрлиц по безналу (и ничего доказывать не надо – люди себе карму чистят!) – а потом сам коуч уже может снимать их “для своих нужд” налом! Это ж как удобно!

Видимо, “секрет успеха” и всех остальных “коучей” объясняется примерно тем же: не чудодейственные “методики”, а – просто обнал. Механизм, кстати, такой же, каким в свое время “Альфа” спонсировала ФБК Навального: деньги на открытые счета малыми порциями под видом “пожертвований физлиц”. Отследить трудно, получатель имеет сколько угодно “черного нала”.

Другое дело, готов ли я осуждать Блиновскую. Наверно, не готов, поскольку вообще считаю, что для нынешнего режима много налогов – вредно. Он их черт знает на что тратит.