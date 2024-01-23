Палеонтологи пересмотрели мнение о мегалодонах

Как сообщает издание Palaeontologia Electronica, самая большая акула в истории Otodus megalodon являлась не столь коренастой, как считалось ранее, в то время как тело, по предположению ученых, было на несколько метров длиннее.

Исследователи считают, что данные существа, обладающие более стройным телом, чем принято считать, уступали по силе плавания большим белым акулам, уточнив, что мегалодона можно назвать «медленным крейсером», способным развивать высокую скорость на коротких дистанциях. Ученые подчеркивают, что реконструкции вымершей акулы являются ошибочными, учитывая то обстоятельство, что в их основе лежали предположения, согласно которым форма тела мегалодона напоминала увеличенную версию большой белой акулы.

Палеобиолог Университета Депола в Чикаго Куншу Симада отметил: «Расшифровка биологии мегалодона имеет решающее значение для понимания роли, которую играют крупные хищники в контексте эволюции морских экосистем, и того, как его вымирание повлияло на развитие современного океана».