 

Названа специя для профилактики болезни Альцгеймера

23.01.2024, 0:31, Разное
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Как сообщает издание Healthdigest, такая известная специя, как корица, обладает свойствами, благодаря которым может выступить в качестве спасителя для мозга, минимизируя риск развития болезни Альцгеймера.

Исследователи отмечают, что коричневый альдегид и эпикатехин, содержащиеся в корице, играют ключевую роль в защите мозга от образования своеобразных узлов, связанных с началом данного заболевания. Обозначенные компоненты позволяют предотвратить окислительные реакции и процесс выработки тау-белков, выступающих в качестве одной из основных причин развития слабоумия.

Отметив, что эксперименты на животных показали высокую степень эффективности корицы, ученые предполагают, что специя сможет оказать позитивное воздействие и на здоровье человеческого мозга.    


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