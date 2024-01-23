Названа специя для профилактики болезни Альцгеймера

Как сообщает издание Healthdigest, такая известная специя, как корица, обладает свойствами, благодаря которым может выступить в качестве спасителя для мозга, минимизируя риск развития болезни Альцгеймера.

Исследователи отмечают, что коричневый альдегид и эпикатехин, содержащиеся в корице, играют ключевую роль в защите мозга от образования своеобразных узлов, связанных с началом данного заболевания. Обозначенные компоненты позволяют предотвратить окислительные реакции и процесс выработки тау-белков, выступающих в качестве одной из основных причин развития слабоумия.

Отметив, что эксперименты на животных показали высокую степень эффективности корицы, ученые предполагают, что специя сможет оказать позитивное воздействие и на здоровье человеческого мозга.