 

Британские биологи открыли технологию регенерации зубов

23.01.2024, 0:30, Разное
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Как сообщает издание Nature Communications, британские биологи, представляющие Университет Плимута, установили, что процесс роста зубов, останавливающийся у человека в детском возрасте, в то время как у многих животных он протекает в течение всей жизни, можно возобновить.

В данном случае речь идет о стволовых клетках, способных производить все виды зубных тканей, однако у человека они не принимают участия в процессе регенерации, хотя и присутствуют в зубах. Биологи выяснили, что данные клетки можно активизировать при помощи лазерных импульсов, а опыты, проведенные на мышах, показали, что молекула Dlk1 может восстановить пульпу и дентин.

В настоящее время ученые изучают механизмы «пробуждения» стволовых клеток и возможные побочные эффекты данного процесса, надеясь, что полученные результаты позволят разработать технологии полноценного восстановления зубов.        


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