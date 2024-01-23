Французский маникюр-2024: ключевые тенденции, трендовые дизайны и цвета лака

Французский маникюр – это нестареющая универсальная классика, которая всегда является хорошим выбором, независимо от повода и гардероба. Но этот маникюр также может иметь различные вариации. Давайте рассмотрим дизайны френча, которые будут максимально популярны и актуальны в 2024 году.

Миндалевидные ногти

Пожалуй, удлиненные ногти округлой формы являются идеальным “холстом” для французского маникюра. Такой дизайн подчеркивает нежный женственный образ и визуально делает пальцы более длинными и утонченными. Это универсальный вариант на все случаи жизни.

Квадратные ногти

Если вы предпочитаете резкую квадратную форму ногтей, французский маникюр отлично подойдет. Он немного смягчит острые углы и сделает образ более нежным и женственным.

Микрофренч

Французский маникюр можно сделать даже на супер-короткие ногти. Просто проведите тоненькую линию по краю. Она должна быть буквально как ниточка. Если вы сделаете ее слишком широкой, ногтевое ложе будет казаться маленьким, что не очень красиво.

Френч на прозрачной основе

Как правило, французский маникюр делают на розовой, бежевой или другой нюдовой основе. Но для более свежего и легкого дизайна можно использовать прозрачный лак. По сути вы рисуете белый кончик на голом ногте, а потом покрываете финишем.

Шоколадные кончики

Французский маникюр, как правило, ассоциируется с кончиками белого цвета. Но если вы украсите ноготки шоколадно-коричневым лаком, это смотрится очень оригинально. Будет еще интереснее, если вы сделаете градиент, используя разные оттенки коричневого.

Красный френч

Это выигрышный вариант для тех, кто колеблется между броским и сдержанным маникюром. Просто покройте кончики ноготков ярко-красным цветом и получите правильный баланс между страстью и скромностью.

Скошенный френч

Необычная форма кончиков наверняка понравится любительницам нестандартных бьюти-решений. Сделайте этот маникюр еще более оригинальным, заменив белый цвет кончиков золотым. Это отличное решение для торжественных мероприятий.

Радужный френч

Вы не вынуждены выбирать какой-то один цвет для своего френча. Используйте всю яркую гамму лаков, которая есть в вашей косметичке. Причем вы можете украсить не только кончики, но и основание ноготков.

Синий френч

Этот дизайн смотрится одновременно ярко и благородно. Если сделать его на длинные ногти, получится красивый вечерний маникюр. А в коротком варианте он удачно дополнит офисный образ.