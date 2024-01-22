Эндокринолог Павлова рассказала, что происходит с организмом при длительном отсутствии сна

Как заявила эндокринолог Зухра Павлова, человеческий мозг можно сравнить с мощнейшим компьютером, отметив, что в режиме бодрствования осуществляется пополнение биологического кода новым опытом и знаниями, что можно сравнить с нейронными лавинами, по продолжительности которых можно предположить наступление фазы сна.

Отметив, что период до сна представляет собой своеобразную грань между хаосом и порядком, учитывая то обстоятельство, что переполнение памяти не позволяет мозгу нормально функционировать, врач подчеркнула, что с целью минимизации рисков перегрузки следует своевременно осуществлять процедуру отката к оптимальным вычислительным мощностям.

Отсутствие сна в течение длительного времени, как пояснила эндокринолог, может привести к проблемам с кожей, волосами, иммунной системой и психикой, а недосыпы на регулярной основе грозят хроническими заболеваниями.