Полиграфолог Учаев обозначил способы распознавания лжи

Как заявил полиграфолог Андрей Учаев, представляющий Институт психологии РАН, распознать ложь у россиян, латиноамериканцев и азиатов сложнее, чем у американцев и европейцев, подчеркнув, что полиграф, фиксирующий изменения при ответе на вопросы на физиологическом уровне, нельзя назвать полноценным детектором лжи.

Отметив, что существует несколько видов лжи, включая умалчивание и придумывание, Учаев определил ее как сознательное искажение истины с целью введения в заблуждение. Эксперт подчеркнул: «Когда человек выдаёт какую-то нейтральную информацию — как он домой ехал, какие книги читал — у него одно поведение. Если он пытается что-то скрыть, меняется содержание и скорость речи, громкость и тембр голоса».

Одной из методик определения лжи является выявление деталей скрываемой информации, но эффект можно получить лишь в том случае, если человек действительно имеет представление о деталях происшествия. Еще один способ предполагает нейтральные вопросы для сравнения, позволяющие оценить степень причастности, однако успех зависит от квалификации полиграфолога.