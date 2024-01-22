 

Писториус – неизвестно, что планирует Россия, поэтому надо готовиться к войне

22.01.2024, 22:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Неизвестно, наступит ли опасность российского вторжения и когда это случится, поэтому надо быть готовыми ко всему и вооружаться на случай войны, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF. Именно этим бундесвер сейчас и занимается вместе с союзниками по НАТО. По оценкам экспертов, РФ понадобится от 3 до 5 лет для активных наступательных действий, и это время надо использовать, чтобы вооружиться, уверен Писториус.

БОРИС ПИСТОРИУС, министр обороны Германии: Речь идёт не столько о том, чтобы готовиться к конкретному нападению или настраиваться на него, но надо считаться с такой возможностью. А когда я должен считаться с чем-то, я должен настроиться на опасность, о которой неизвестно, вступит ли она в силу и когда, я должен вооружиться на этот случай — и именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо.

То есть вполне можно представить конкретные сценарии. Например, в Прибалтике инсценируется восстание русского меньшинства, затем вмешиваются балтийские военные, потом с российской стороны сообщают о том, что они должны защитить свой народ, и в итоге туда движутся танки и летят боевые вертолёты. В этот момент как раз должна быть задействована немецкая бригада, расположенная в Литве, не так ли?

БОРИС ПИСТОРИУС: Да, именно в этом суть. Поэтому мы и находимся там, чтобы сразу быть на месте с этой бригадой, и в 2027 году она будет боеспособна. Однако это время необходимо для подготовки бригады. Поэтому мы всегда говорим: военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы РФ вообще была в состоянии это сделать. Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие 3—5 лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться.

Дата выхода в эфир 22 января 2024 года.


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