 

Российский студент разработал новый тип двигателя внутреннего сгорания

22.01.2024, 22:10, Разное
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Студент РТУ МИРЭА Макар Климов разработал инновационный двигатель внутреннего сгорания, не имеющий аналогов в мире.

Двигатель состоит из меньшего количества деталей, по сравнению с привычным, и требует меньше смазки, что повышает как степень эффективности его работы, так и срок эксплуатации. Фактор отсутствия распределительного вала и клапанов, равно как и расположение камеры сгорания за пределами рабочей зоны, позволяет использовать детонацию, в результате чего давление в двигателе может достигать 300 атмосфер на выходе.

Размеры семикилограммового двигателя, выдающего мощность в 35 л.с. и 7,7 киловатт энергии, составляют 200х200х200 миллиметров, причем в процессе его производства были задействованы исключительно отечественные комплектующие.   


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