 

Американские ученые выяснили, какие телепрограммы предпочитают смотреть собаки

22.01.2024, 22:10, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Висконсин-Мэдисон, домашние собаки предпочитают смотреть по телевизору программы с участием других животных, продемонстрировав результат в 93%.

На второй позиции расположились передачи, посвященные автомобилям, которые любят смотреть 82% собак, а замыкают тройку, с результатом в 76%, мультфильмы.

Исследователи отмечают: «Мы предполагали, что видеоролики могут удерживать внимание собаки достаточно долго, чтобы можно было оценить их зрительную функцию, но мы не знали, какой тип контента наиболее интересен и привлекателен для собак».


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