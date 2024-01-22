Американские ученые выяснили, какие телепрограммы предпочитают смотреть собаки

Как сообщает издание Daily Mail, результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Висконсин-Мэдисон, домашние собаки предпочитают смотреть по телевизору программы с участием других животных, продемонстрировав результат в 93%.

На второй позиции расположились передачи, посвященные автомобилям, которые любят смотреть 82% собак, а замыкают тройку, с результатом в 76%, мультфильмы.

Исследователи отмечают: «Мы предполагали, что видеоролики могут удерживать внимание собаки достаточно долго, чтобы можно было оценить их зрительную функцию, но мы не знали, какой тип контента наиболее интересен и привлекателен для собак».