Мнение: Ленин был бы сейчас за Украину и против России

1. Владимир Ленин вполне откровенно поддерживал идеи украинского сепаратизма. Русское государство он считал своим врагом, так как интересы мировой революции требовали уничтожения и расчленения России. Мы можем говорить об этом вполне уверенно, так как в СССР этими взглядами Ильича даже гордились, все его письма, статьи и выступления на эту тему бережно в собрании сочинений сохранены. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):



“Наша партия встретит сочувствием войну Украины против России”, – заявил Ленин во время пранка Вована и Лексуса… Ах, простите, он это написал.

“Маркс и Энгельс не боялись призывать немецкий народ к войне против России в 1848 и 1859 годах…. Наша партия не боится заявить публично, что она встретит сочувствием войны или восстания, которые Ирландия могла бы начать против Англии, Марокко, Алжир, Тунис — против Франции, Триполи — против Италии, Украина, Персия, Китай — против России и т. д.”

Ленин, “Открытое письмо Борису Суварину” (1916), ПСС, т. 30

…письмо Ленина Арманд от 30 января 1917 г. (ПСС, т. 49).

Оно очень интересно, потому что перед нами неожиданно не обычный Ленин-пропагандист, громкий и шумный как колотушка, а размышляющий Ленин. Прочитайте внимательно.

“У нас было недавно двое бежавших пленных. Интересно было посмотреть «живых», эмигрантщиной не изъеденных, людей. Типики: один — еврей из Бессарабии… Другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену (вообще там тьма ужасов) в лагере из 27’000 чел. украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России; украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты? Только-де 2000 были за «самостийность» (самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации) после месячных усилий агитаторов! Остальные-де впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам.

Факт знаменательный! Не верить нельзя. 27’000 — число большое. Год — срок большой. Условия для галицийской пропаганды — архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх! Отсюда не вытекает, конечно, нимало неверность «свободы отделения». Напротив. Но отсюда вытекает, что, авось, от «австрийского типа» развития судьба Россию избавит”.

Итак, мы неожиданно обнаруживаем, что Ленин ощущал негативный характер расчленения России (даже в “австрийском” варианте) – однако даже в этой ситуации не был готов отказаться от догмата “свободы отделения”, надеясь на то, что всё как-то выпетляет.

Объяснить это можно только тем же, чем объясняются абсурдные идеи Ленина про советы и граждан, которые отстояв у станка, будут решать задачи управления.

Пролетарская революция для Ленина (как впрочем, и для Маркса с Энгельсом) была событием, после которого все моментально наладится, все проблемы и конфликты разрешатся. Как и почему все разрешится? Объяснений основоположники могли выдать много, но ни одно из них не выдерживало критики…

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И вот этот вера в волшебную преображающую силу пролетарской революции заставляла Ленина пытаться воплощать в жизнь утопические догматы, бороться с “угнетающими” государственными структурами, бороться с “угнетающим” народом.

Результатом закономерно становились ужасающие катастрофы, выход из которых находился лишь в отступлении — к традиционному госуправлению, к возрождению традиционной экономики, к единому государству — к той самой “буржуазной” норме, от которой пытались уйти.

Но вынужденные отступления к нормальности могли быть лишь ограниченными. Утопические догматы держали в своем плену Ленина, упрямо пытавшегося снова и снова воплотить их несмотря на все неудачи и множившиеся жертвы.

2. Блогер Павел Шипилин сравнивает геополитическую роль некоторых государств с кораблями-камикадзе (ссылка):



Нельзя радоваться, когда одноразовое государство-камикадзе, слепленное хоть и умелыми руками, но под одну конкретную задачу, атакует солидную державу. Украина — это просто брандер-самоубийца, который, конечно, может нанести ущерб большому вражескому кораблю — России, в этом нет никаких сомнений, но сам при этом неизбежно погибнет.

Это его единственная функция.

Действительно, цитирую из «Одиссеи капитана Блада» (ссылка):

Испанцы, полагаясь на свое подавляющее превосходство, не проявили большей бдительности, чем им диктовала их обычная беспечность, и обнаружили эскадру Блада только после того, как их уже заметили корсары. Увидя сквозь предрассветный туман испанские галионы, Волверстон поднял на реях своего брандера все паруса, и не успели испанцы опомниться, как он уже вплотную подошел к ним.

Направив свой шлюп на огромный флагманский корабль “Энкарнасион”, Волверстон намертво закрепил штурвал и, схватив висевший около него тлеющий фитиль, зажег огромный факел из скрученной соломы, пропитанной нефтью. Факел вспыхнул ярким пламенем в ту минуту, когда маленькое судно с треском ударилось о борт флагманского корабля. Запутавшись своими снастями в его вантах, оно начало разваливаться. Шестеро людей Волверстона без одежды стояли на своих постах с левого борта шлюпа: четверо на планшире и двое — на реях, держа в руках цепкие абордажные крючья. Как только брандер столкнулся с испанским кораблем, они тут же закинули крючья за его борт и как бы привязали к нему брандер. Крюки, брошенные с рей, должны были еще больше перепутать снасти и не дать испанцам возможности освободиться от непрошеных гостей.

На борту испанского галиона затрубили тревогу, и началась паника. Испанцы, не успев продрать от сна глаза, бегали, суетились, кричали. Они пытались было поднять якорь, но от этой попытки, предпринятой с отчаяния, пришлось отказаться, поскольку времени на это все равно не хватило бы. Испанцы полагали, что пираты пойдут на абордаж, и в ожидании нападения схватились за оружие. Странное поведение нападающих ошеломило экипаж “Энкарнасиона”, потому что оно не походило на обычную тактику корсаров. Еще более поразил их вид голого верзилы Волверстона, который, размахивая поднятым над головой огромным пылающим факелом, носился по палубе своего суденышка. Испанцы слишком поздно догадались о том, что Волверстон поджигал фитили у бочек с горючим. Один из испанских офицеров, обезумев от паники, приказал послать на шлюп абордажную группу.

Но и этот приказ запоздал. Волверстон, убедившись, что шестеро его молодцев блестяще выполнили данные им указания и уже спрыгнули за борт, подбежал к ближайшему открытому люку, бросил в трюм пылающий факел, а затем нырнул в воду, где его подобрал баркас с “Арабеллы”. Но еще до того, как подобрали Волверстона, шлюп стал похож на гигантский костер, откуда силой взрывов выбрасывались и летели на “Энкарнасион” пылающие куски горючих материалов. Длинные языки пламени лизали борт галиона, отбрасывая назад немногих испанских смельчаков, которые хотя и поздно, но все же пытались оттолкнуть шлюп.

Как видите, сценарий практически тот же. Отличий от книжной версии только два. Первое: поджечь русский галион американцам не удалось, хотя и они, и подыгрывающие им шизопатриоты старались изо всех сил. Второе: если Волверстон и его команда отлично знали, на что идут, то посвящать в план украинских пиратов США сочли излишним. Тот факт, что Украина является не крепким крейсером, возглавляющим могучую эскадру, а всего лишь обречённым на гибель брандером-одиночкой, многие украинские пираты начали потихоньку осознавать только сейчас.

3. Напомню, далеко не каждый враг большевиков был патриотом России. Тех же петлюровцев, к примеру, в СССР ругали и высмеивали вполне объективно. Вот, к примеру, пророческий фрагмент из фильма «Тревожная молодость» (1954). Смотрите 40 секунд с отметки 7:10 (видео):

