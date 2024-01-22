 

В мире фиксируется всплеск номофобии

22.01.2024, 21:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание APA, в последнее время в мире фиксируется рост номофобии, представляющей собой патологический страх остаться без смартфона.

Психиатры и психологи всего мира отмечают, что степень зависимости от целого ряда гаджетов возрастает с каждым днем, уточнив, что сам термин впервые появился в Великобритании, когда в нанофобии признались 58% респондентов.

Результаты анализа показали, что люди все чаще боятся остаться без доступа к смартфону, причем речь идет не просто о расстройстве обычного характера, присущего человеку, лишившемуся связи, а именно о патологическом страхе. Опрос, проведенный учеными Канады и Бахрейна, показал, что у 21% респондентов имел место переход расстройства в тяжелую стадию.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Мнение: Про ответственность на примере кота Твикса

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Мирнограде

22.01 / Lancet: статины снижают риск деменции на 20%

22.01 / В Музее космонавтики опровергли информацию о выносе чучел Белки и Стрелки

22.01 / Мнение: Финны против сделок с россиянами, Эстония строит бункеры и прибалтийское шампанское

22.01 / Apple урегулировала антимонопольный штраф в России на 1,1 млрд рублей

22.01 / Заметно увеличение оттока российских граждан из Грузии в 2023 году

22.01 / Мнение: О переобувании на лету… Медведев???

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Режим инкогнито

22.01 / В РФ создали подводный планер для изучения Арктики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика