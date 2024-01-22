В мире фиксируется всплеск номофобии

Как сообщает издание APA, в последнее время в мире фиксируется рост номофобии, представляющей собой патологический страх остаться без смартфона.

Психиатры и психологи всего мира отмечают, что степень зависимости от целого ряда гаджетов возрастает с каждым днем, уточнив, что сам термин впервые появился в Великобритании, когда в нанофобии признались 58% респондентов.

Результаты анализа показали, что люди все чаще боятся остаться без доступа к смартфону, причем речь идет не просто о расстройстве обычного характера, присущего человеку, лишившемуся связи, а именно о патологическом страхе. Опрос, проведенный учеными Канады и Бахрейна, показал, что у 21% респондентов имел место переход расстройства в тяжелую стадию.