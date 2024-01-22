Мнение: Про ответственность на примере кота Твикса

Многие полагают, будто ответственность — это как при Сталине, когда чиновников за любой чих расстреливали. Дескать, сейчас никакой ответственности нет: чиновника А даже после разоблачительных статей на «Медузе» и «Дожде» не арестовали, а чиновника Б арестовали, но дали ему вместо расстрела обычный тюремный срок.

Не вступая в очередную дискуссию о Сталине, замечу, что тогда порядка было явно меньше, чем сейчас, так как чуть ли не каждый второй соратник вождя оказывался при тщательной проверке троцкистом, польским шпионом и злым саботажником, «сыпавшим битое стекло в молоко, чтобы резать горла советским труженикам». Однако сталинская эпоха — тема для отдельного разговора, главная ошибка обывателей состоит в другом. Обыватель полагает, будто ответственность — это когда условный чиновник ошибся, и ему за это руку или голову отрубили. На самом деле, ответственность прямого отношения к жестокости наказаний не имеет. Ответственность — это когда условный чиновник подошёл к своей работе ответственно, и приложил разумные усилия, чтобы возможную ошибку предотвратить.

На примере свежей истории про погибшего кота. Для тех, кто не заходил в интернет последние три дня, краткое описание трагедии, про которую уже отписались крупные СМИ, и на которой уже успели прорекламировать себя несколько депутатов Госдумы, включая, разумеется, и госпожу Мизулину.

Некий пассажир вёз на поезде чужого кота: в переноске, с купленным билетом, всё как полагается. Пока пассажир спал, кот загадочным образом выбрался из переноски и начал гулять по вагону. Обнаружив кота в своих владениях, проводница вышвырнула его из поезда в снег. На улице было минус тридцать, так что у животного было мало шансов: вскоре кот Твикс замёрз (под другой версии, был загрызен собаками).

Так вот, про ответственность. Если бы проводница была ответственным человеком, она приложила бы разумные усилия, чтобы купировать проблему неизвестно откуда взявшегося кота.

1. Опросила бы всех пассажиров с животными, благо таковых было всего лишь трое.

2. Определила бы, домашний это кот, или уличный — при необходимости посоветовавшись с теми же самыми пассажирами.

3. Доложила бы начальнику поезда, что обнаружен четвероногий багаж, за которым, вероятно, вскоре обратится рассеянный пассажир.

4. При необходимости всё же ссадить уличного кота с поезда, выпустила бы его на ближайшем вокзале, чтобы у животного была возможность переждать там холод и благополучно вернуться к хозяевам, если бы таковые паче чаяния спохватились позже.

Ничего из этого списка проводница не сделала, так как сочла излишним напрягаться, чтобы выполнить свою работу нормально. На вверенном ей участке произошло ЧП, домашний кот Твикс погиб, РЖД получило болезненный удар по репутации. Классическое безответственное «а что такого?» очередной раз привело к закономерному результату.

Ещё раз: совершенно неважно, накажут ли проводницу, и если да, то насколько сурово. Ответственность или безответственность проявляются раньше, до наказания, и с наказанием обычно не связаны, так как это вопрос характера, а не страха. Ответственный проводник может ненавидеть животных и совершенно не бояться увольнения, также он может быть грубым, ленивым и даже коррумпированным. Разница в том, ответственный проводник слова «а что такого?» не произнесёт. Ответственный проводник, обнаружив кота, приложит некоторые усилия, чтобы мелкий инцидент на его участке не перерос в крупный.

Безответственность подстерегает нас со всех сторон. Беспечный гастарбайтер дёргает рубильник, игнорируя табличку «не включать», и подаёт высокое напряжение на контакты, с которыми работает электрик. Беспечный слесарь ленится проверить гайки после установки колеса, и колесо отваливается на трассе, на скорости в 120 километров в час. Беспечный диспетчер говорит «хватит баловаться» несчастному, который пытается в смертельно опасной ситуации дозвониться на 911. Беспечный курильщик выкидывает из окна окурок, который падает на балкон пятью этажами ниже и устраивает пожар. Беспечный менеджер приходит в офис с температурой в 38 и на неделю укладывает под одеяла весь отдел. Безответственность некоторых врачей и медсестёр регулярно отправляет пациентов на кладбища или за справкой об инвалидности.

Лично я испытываю неприязнь к безответственным людям, так как львиная доля моих крупных бед и мелких неприятностей сводится в итоге не к злому умыслу алчных злодеев, а к элементарной безответственности простых улыбчивых людей, которые в какой-то момент сказали себе «а что такого?» и выкинули кота на тридцатиградусный мороз. Жизнь в стране в целом тоже сильно зависит от фактора ответственности — многие государства Африки и Азии бедны в том числе потому, что там очень мало кому можно доверить хотя бы пустяковое дело, приходится постоянно контролировать работников, чтобы те не творили всякую дичь.

К сожалению, общественное мнение в России пока что относится к безответственности с пониманием, а слова «я не подумал» являются универсальным оправданием в любой ситуации. Ту же проводницу травят сейчас не за то, что она проявила безответственность, а за то, что она соврала потом, будто кот выбежал сам.

На мой взгляд, такая терпимость вредна: наказывать за «я не подумал» следует по тем же принципам, по которым закон наказывает пьяных за рулём. Пьяный, садясь за руль, тоже не планирует никого сбивать — он просто сначала говорит «а что такого» и отъезжает от тротуара, а потом печально ходит вокруг места ДТП, жалобно бормоча «я не подумал».

Хорошая новость в том, что ответственные люди в серьёзном дефиците, на работе их любят и ценят, часто продвигают по службе. Если вы ответственный человек, вы, вероятно, или пользуетесь большим уважением у начальства, или сами уже занимаете какую-нибудь руководящую должность.