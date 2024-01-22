“Не очень хорошо”: стало известно о состоянии 84-летней Ларисы Лужиной

Звезда советского кинематографа Лариса Лужина готовится отметить 85-й день рождения в марте 2024 года. До торжественного события остается менее двух месяцев, и актриса решила сбросить лишние килограммы. Колебания в весе – привычное дело для нее. Поэтому держать себя в тонусе и воздерживаться от излишеств в еде приходится постоянно.

Мучное и сладкое – главные враги фигуры, как считает Лужина. Эти продукты нужно есть с особенной настороженностью и всегда следить за количеством их употребления. По крайне мере, Лариса Анатольевна именно так и делает. По ее словам, к 4 марта ей нужно подобраться к цифре на весах в 78 килограммов. Сейчас ее вес немного больше – 83.

При этом Лариса Лужнина отметила, что ее самочувствие оставляет желать лучшего. “Я сейчас не очень хорошо себя сейчас чувствую”, – призналась актриса в эксклюзивном интервью изданию “Клео.ру”. По этой причине любимые тренировки знаменитость сейчас откладывает.

Как выяснилось, недавно врачи диагностировали у народной артистки пароксизмальную форму фибрилляции предсердий. По заключению специалистов, у нее выявлена мерцательная аритмия. Совмещать тренировки и похудение при таком диагнозе, видимо, непросто. Поэтому, скорее всего, актриса решила сделать перерыв – сейчас она не ходит в бассейн. Возможно, Ларисе Лужиной прописали какую-то терапию, которая также требует более бережного отношения к своему здоровью.