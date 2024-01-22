 

Lancet: статины снижают риск деменции на 20%

22.01.2024, 19:52, Разное
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Как сообщает издание Lancet Regional Health, прием статинов, предназначенных для снижения уровня холестерина в крови, минимизирует риск развития любой формы деменции у людей, которым присуща сердечная недостаточность.

В ходе исследования данных ста тысяч пациентов из Гонконга, страдающих сердечной недостаточностью, было установлено, что у тех, кто принимал статины, риск развития деменции составлял 7,3%, в то время как у тех, кто не использовал эти препараты, данный показатель достигал отметки в 11%.

После того, как были исследованы другие факторы, выяснилось, что прием статинов снижает общий риск деменции и развития болезни Альцгеймера на 20% и 28% соответственно, причем наибольшая степень воздействия проявляется именно у пациентов с сердечной недостаточностью.   


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