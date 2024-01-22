 

В Музее космонавтики опровергли информацию о выносе чучел Белки и Стрелки

22.01.2024, 19:33, Разное
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Дирекция Музея космонавтики назвала недостоверной информацию, размещённую в газете «Знамя труда», на интернет-платформе «Дзен» и в социальной сети «Одноклассники», о запланированном в ближайшие дни переносе в целях дальнейшего захоронения чучел Белки и Стрелки –собак-космонавтов, совершивших полёт на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года.

– Признаём, дебаты по поводу возможного выноса чучел идут несколько лет, но авторские права на них принадлежат потомкам таксидермиста. Пока он жив, наши любимые собачки будут находиться здесь на ВДНХ, – заверил представитель музея.

Об особой научной важности чучел животных заявили в НИИ Микологии при РАН.

– Сегодня собачки представляют из себя не просто музейные экспонаты, фактически они перешли в иное биологическое царство – речь, как вы догадались, о грибах. Поэтому они находятся под постоянным наблюдением, – уточнил директор института Василий Громов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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