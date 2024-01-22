Мнение: Финны против сделок с россиянами, Эстония строит бункеры и прибалтийское шампанское

1. Финны продолжают борьбу с россиянами, которые владеют недвижимостью на территории Финляндии. Ранее финские власти делали ставку на финансовые санкции, которые должны были помешать россиянам вовремя платить налоги и оплачивать счета за ЖКХ, что могло привести к конфискации жилья. План провалился: россияне, не желая терять собственность, нашли обходные пути. Тогда финны решили сделать следующий ход (ссылка):



Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью к весне 2024 года, сообщил министр обороны страны. Кроме того, финские власти ужесточат условия сделок с недвижимостью для лиц за пределами Евросоюза. До этого в Финляндии несколько раз блокировали сделки с недвижимостью. В начале 2023 года в стране заработал новый закон, который расширил полномочия властей по прекращению сделок с недвижимостью в целях национальной безопасности. <…>

Кроме того, Хакканен уточнил, что, помимо полного запрета на проведение сделок в Финляндии для граждан России, также будет проведено расследование по уже проданным россиянам объектам недвижимости.

Лично мне идея иметь недвижимость в Финляндии казалась крайне сомнительной ещё 20 лет назад, так как уровень русофобии в Финляндии был весьма высок. Вместе с тем, русские владельцы финской недвижимости делают полезное дело: собственным примером развеивают миф о порядочности европейцев.

2. Эстония считает себя младшим братом Финляндии и зачастую подражает ей даже в мелочах. Сейчас, к примеру, эстонцы задумали построить собственный аналог линии Маннергейма (ссылка):



Эстония построит примерно 600 бетонных бункеров на границе с Россией для отражения «возможной агрессии». Об этом сообщил советник вице-канцлера Министерства обороны страны Кайдо Тийтус, пишет Postimees.

Уточняется, что большинство бункеров построят в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии. Кроме того, их соорудят и у Чудского озера. Бункер рассчитан на десять человек и должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 миллиметра. Его размер составляет 30-35 квадратных метров. По словам Тийтуса, Эстония обустроила восточную границу, построив защитные ограждения в последние годы. Однако они работают в мирное время, от них не будет эффекта в военный период, добавил советник вице-канцлера Минобороны.

Кроме того, как рассказал, начальник оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тармо Кундла, вероятно, бункеры образуют несколько зон обороны у границы. Строительство сооружений обойдется Таллину примерно в 60 миллионов евро.

Мне интересно, как будет по-эстонски «распил»? Или в Евросоюзе коррупции нет, так что там и слова-то такого не знают?

3. Вместо кильки и шпрот прибалты теперь зарабатывают на поставках в Россию игристого вина (ссылка):

Две прибалтийские страны — Латвия и Литва — вошли в тройку крупнейших стран-экспортеров игристого вина в Россию за период с января по сентябрь 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Также в тройку вошла Италия. Эти три страны экспортировали игристого в Россию на общую сумму более 200 миллионов долларов. Лидером стала Латвия — объем ее экспорта в денежном выражении составил 105,43 миллиона долларов.

На четвертом месте по объему поставок вина оказалась Польша — ее экспорт оценен в 8,65 миллиона долларов (более чем на три миллиона больше, чем годом ранее). Пятерку замкнула Испания.

Россию это устраивает. У нас нет задачи наказывать Прибалтику, у нас есть задача, чтобы России было хорошо. В частности, нам важно, чтобы уровень жизни в России не падал, чтобы на полках было достаточно товара, и чтобы в бюджете было достаточно денег и на развитие экономики, и на продолжение СВО. Напомню, Спецоперация идёт уже примерно два года. Согласно эффекту Линди это значит, что окончания СВО следует ожидать приблизительно в 2026 году.