Apple урегулировала антимонопольный штраф в России на 1,1 млрд рублей

Американская IT-корпорация Apple завершила выплату штрафа в размере приблизительно 1,1 млрд рублей, наложенного в РФ по антимонопольному делу, которое возникло летом 2022 года. Об этом пояснила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в своем официальном Telegram-канале.

История началась с того, что Apple была объявлена нарушителем антимонопольного законодательства РФ из-за жестких ограничений, введенных компанией в маркетплейсе App Store.

ФАС отмечает, что Apple запрещала разработчикам приложений для iOS уведомлять пользователей внутри приложения о возможности оплаты за пределами App Store и использовать альтернативные способы оплаты.

За нарушение этих правил регулятор наложил штраф на американский IT-гигант в размере 1 177 988 700 рублей. Компания осуществила выплату штрафа 19 января 2024 года, и согласно информации ФАС, средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Apple – это крупнейшая компания в мире, ее капитализация составляет почти $3 трлн. Основной известностью она обязана производству смартфонов и компьютеров под брендами iPhone и Mac.