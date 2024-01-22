Заметно увеличение оттока российских граждан из Грузии в 2023 году

По информации, предоставленной МВД Грузии, за 2023 год в страну прибыло 1 856 237 граждан России, в то время как 1 887 223 россиян покинули ее территорию. Разница в числах составила 30 986 человек. Этот отток обусловлен несколькими факторами.

Один из ключевых факторов, влияющих на эту статистику, – это увеличение числа российских туристов, благодаря восстановлению прямых авиарейсов между двумя странами. Однако, помимо туристов, статистика также отражает отток российских релокантов, которые переехали на постоянное место жительства в Грузию еще в 2022 году. Одной из главных причин для них стала высокая стоимость жизни в Тбилиси и Батуми, которая оказалась чрезмерно высокой.

Важным фактором также является отклонение грузинских властей от инициатив партии Михаила Саакашвили “Единое национальное движение” (ЕНД), направленных на ограничение прав россиян на покупку недвижимости и бизнес-деятельность в стране. Несмотря на это, “московские цены” на продукты питания и жилье оказали влияние на решение значительной части россиян покинуть Грузию.

С начала 2022 года граждане РФ зарегистрировали в Грузии 1550 предприятий, а только в прошлом году приобрели 5 784 квартиры.