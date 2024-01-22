Собянин: Количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве продолжает расти. В 2023 году их стало 228, а общая площадь участков составила 2,7 тысячи гектаров. сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в рамках программы реорганизуются участки бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Там появляются современные кварталы с жильем, деловыми центрами, социальными объектами и производственными площадками.

“Благодаря реализации проектов КРТ москвичи получат не меньше 675 тысяч новых рабочих мест”, – уточнил Собянин.

Мэр отметил, что неэффективно используемые участки становятся привлекательными для инвесторов.

По проектам КРТ в Москве появится 23 миллиона квадратных метров жилья. Из них 5,2 миллиона построят по программе реновации.

В декабре Собянин утвердил проект планировки части промышленной зоны “Алабушево” в Зеленограде. На участке площадью 10 гектаров построят производственные объекты и общественно-деловую недвижимость. Город получит еще две тысячи рабочих мест.