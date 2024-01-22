 

Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова: Задушил меня на съемках

22.01.2024, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале 2024 года стартовал новый сезон турнира фрик-боев Epic Fighting Championship. В этот раз состязания посвящены 90-м. Весь антураж оформлен в соответствующем стиле. Одежда ведущих и участников напоминает о лихих годах перестройки, а организаторы подготовили целую шоу-программу, вдохновленную фильмом “Жмурки”. Ведущий этого сезона боев – шоумен Стас Борецкий, а комментирует происходящее Гоген Солнцев. В ходе турнира на ринг выходят известные в Сети персонажи и личности.

В завершении шоу Гоген Солнцев поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, что получил огромное количество удовольствия. Он признался, что у него уже появились свои любимчики среди участников, за которых он будет болеть в дальнейшем. Внезапно Солнцев решил объявить о своем поединке. Он вызвал на бой Филиппа Киркорова.

“Киркоров, я вызываю тебя на бой!”, – прокричал шоумен.

Гоген Солнцев добавил, что исполнитель хита “Зайка моя” недавно “задушил его на съемках”. Деталей инцидента шоумен раскрывать не стал. Ведущий шоу Стас Борецкий одобрительно кивал, слушая речь Солнцева. Сам Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на брошенный ему вызов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Собянин: Количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

22.01 / В декабре квартиры по реновации получили более 4,4 тысячи человек

22.01 / Дело против Трампа рушится из-за любовного треугольника американского прокурора

22.01 / Хейли осталась единственным соперником Трампа на праймериз

22.01 / Звезда сериала “Слово пацана” зарабатывает на своих поклонницах по-крупному

22.01 / Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

22.01 / Американский аналитик – другие страны смеются над Байденом

22.01 / Pеспубликанцы опасаются потери лидерства в палате представителей и провала на президентских выборах

22.01 / «Сценарий ужасов» — в Берлине готовятся к возвращению Трампа

22.01 / В отношении России и Израиля Запад применяет двойные стандарты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика