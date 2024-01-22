Мнение: О переобувании на лету… Медведев???

Читаю Телегу и ме-е-едленно выпадаю в осадок. Только один человек в России может так виртуозно и так невозбранно жечь глаголом проклятых супостатов!

«Маразматик, сделавший Америку посмешищем на весь мир, всерьёз собирается снова занять Белый дом. И левые долбо***бы агитируют за него под лозунгом “А иначе будет Трамп!”… Да пусть будет хоть чёрт с кочергой, только не это трясущееся чмо, и вся его камарилья без мозгов и яиц!».

Ну ёжкин кот! Ну кто ещё может так решительно выразиться?

«Вся эта банда — позор Америки… Жалкие импотенты, забывшие для чего создавались Соединённые Штаты…

Боже, верни ту Америку, которой управлял Рейган! Я хочу, чтобы на Земле был хоть один серьёзный и взрослый лидер. А не эта смесь из шпаны и чушпанов, которые сегодня руководят человечеством».

Очень узнаваемая риторика, не правда ли?

Но — нет. Не #Медведев. Не Дмитрий Анатольевич, зампред Совбеза и глава «Единой России». И даже вовсе не из России.

Пишет бывший соратник Анатолия Чубайса, засветившийся в коррупционном «Деле писателей» и бывший наёмник Владимира Путина, разгромивший в начале 2000-х «звёздную» команду телеканала НТВ с Евгением Киселёвым и Татьяной Митковой. А теперь он — гражданин Германии, топящий «за Украину» (или топящий Украину, тут уж как посмотреть) Альфред Кох.

И американского президента Джо Байдена этот бюргер чихвостит на все лады за то, что глава Белого дома Украину «поматросил, да и бросил». Волокитит ей помощь в самый ответственный момент, когда русские давят и давят по всей ЛБС. А «старый маразматик» почему-то не может надавить на Конгресс, чтобы тот разблокировал 60-миллиардный пакет помощи для ВСУ. Из него, правда, 90-95% средств пойдёт американским военным корпорациям, чтобы те восполнили запасы оружия на американских военных складах, опустошённых «помощью Украине». Но об этом можно и скромно промолчать.

Вот умеет же человек «зраду» разогнать! На пустом месте причём.

Ребятушки, да ведь это же секрет Полишинеля, что американский президент Джо Байден не Украине помогает и не украинскую демократию защищает, а решает задачи во благо Америки. Руками и кровью украинцев, да. А задачи эти — в том, чтобы по максимуму ослабить и обескровить Россию. И пока российская армия «топчется» под Авдеевкой, Джо #Байден довольно потирает ручки: его план работает. Русские и украинцы стреляют друг в друга. Отчего #Россия в представлении Вашингтона постепенно слабеет. Тратит бюджетные средства, теряет военную технику, теряет людей. Да, пусть и далеко не в тех масштабах, о которых трубят сводки украинского МО, но потери есть. Чего ни #Кремль, ни Владимир #Путин, кстати, и не скрывают. Глава государства в начале года лично встречался со вдовами погибших в СВО бойцов, например.

Ну а что Джо Байден «морозит» сейчас поставки техники для ВСУ, так и здесь всё яснее ясного. Зачем тратить #деньги на военную помощь сейчас, если #Украина и так неплохо держится? Ах, она истекает кровью? Ну так проблемы «терпил» глобального шерифа не волнуют. Сами выбрали «войну с Россией до последнего… украинца». Чего ж теперь на дядю Сэма пенять? Он тут как раз в соответствии со сказанным действует. «Если храбрые украинцы желают умереть, воюя с русскими, наш священный долг помочь им в этом». ©

А #финансы… Так они Джо Байдену ещё для предвыборной кампании понадобятся. Ублажать и умасливать своих, американских избирателей. Которых, к слову, мировые дела колышут не так, чтобы очень сильно.

Ну и опять же, зря этот Альфред Кох на 40-го президента #США фапает. Рональд Рейган хоть и голливудским актёром был, но всё же — голова. Во-первых, он тем же афганским моджахедам, убивавшим «шурави», помогал только «Стингерами» да РПГ-шками. Чтобы дать им «Абрамсы» или F-16 — ни-ни. Он же не дурак ставить мир на грань ядерной войны ради каких-то бородачей из Третьего мира. А во-вторых, когда увидел, что «шурави» убито уже достаточно для того, чтобы сделать Москву более сговорчивой, мигом с ней и договорился по всем интересующим Америку вопросам. И о ядерном разоружении тоже. Сколько ради этого погибло афганцев — да кто ж их считал?

И кто сказал, что с украинцами в конечном счёте поступят не так же?

Может поэтому Альфред Кох, мужик не глупый, хоть и сволочной, уже прямым текстом говорит им: «Ребята, да хрен ли вы вцепились зубами в эту землю, за которую ваши пращуры “кровь проливали”? Вам-то зачем свою кровушку лить и детей сиротинами оставлять? Не лучше ли вам кинуть эту землю, которую ещё сто лет нужно будет разминировать, под ноги Путину, — пусть подавится, — и рвануть оставшейся “Тогобочной Украйной” на Запад, пока вас там ждут с распростёртыми объятьями?».

Пусть и грубо, но ведь дело же предлагает, не?

Может его взять «медведевым» работать?

Он ведь справится?

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