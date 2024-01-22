 

Рупор кремлевской пропаганды: Режим инкогнито

22.01.2024, 18:55, Разное
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Режим инкогнито

В конце 2023 года Google согласилась урегулировать коллективный иск с требованием выплатить 5 миллиардов долларов пользователям Chrome. Этот иск подали ещё в 2020 году, когда пользователи и правозащитники поняли, что Google обманом заставляла пользователей верить в безопасность режима инкогнито в Chrome.

Если кратко: описание функции составлено таким образом, что пользователи ошибочно могут подумать, что браузер не будет отслеживать их активность в интернете. На деле же история просмотра и прочие данные продолжали отправляться на серверы Google и могли использоваться сторонними сайтами с инструментами Google Analytics и Google Ad Manager.

Чтобы избежать других подобных судебных исков, Google меняет описание режима инкогнито — на это обратили внимание пользователи Chrome Canary для разработчиков. Теперь предупреждение выглядит так:

Ваши действия в режиме инкогнито будут недоступны другим пользователям этого устройства. Это не изменит сбор данных сайтами, которые вы посещаете, и сервисами, которые они используют, включая Google. Закладки, скачанные файлы и объекты из списка для чтения сохранятся.

Удивительно, что в 2023 году были люди, которые верили, что их личную информацию не собирают в "секретном режиме".
Гугл как собирал, так и продолжает активно собирать личные данные, которые позднее используются как для продажи этих личных данных для нужд рекламы, так и для слежки, так как Гугл всю требуемую информацию давно передает американским спецслужбам.

Источник: Colonel Cassad


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