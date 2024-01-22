 

В РФ создали подводный планер для изучения Арктики

22.01.2024, 18:40, Разное
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Как заявил в интервью изданию «Известия» ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Сергей Писарев, в РФ создали демонстрационные экземпляры подводных планеров, предназначенных для изучения Арктики.

Отметив, что аппараты оснащены аккумуляторами и электроникой, что позволяет перемещать груз внутри корпуса и вносить изменения в угол наклона крыльев, располагающихся снаружи, почетный полярник РФ подчеркнул: «Эти манипуляции помогают планерам самостоятельно погружаться на большую глубину, собирать данные, всплывать и передавать добытую информацию на спутники».

Особое внимание Писарев уделил тому факту, что планеры могут быть дополнены ретрансляторами, размещаемыми на поверхности океана.  


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