Из-за грядущей магнитной бури 23 и 24 января будут объявлены нерабочими днями
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в январе 2024 года».
Согласно документу, в связи с ожидаемой мощной магнитной бурей 23 и 24 января объявлены выходными днями с сохранением заработной платы.
– Мы должны думать прежде всего о людях и их здоровье. Именно поэтому мы рекомендовали на время грядущей магнитной бури ограничить работу большинства предприятий, – сообщил замминистра здравоохранения Всеволод Размахов.
В официальном разъяснении, опубликованном на сайте министерства труда и социальной политики, подчёркивается, что 23 и 24 января смогут продолжить работать непрерывно действующие организации, аптеки, продуктовые магазины и банки. Все остальные частные и государственные предприятия должны прекратить свою деятельность на период возмущения геомагнитного поля.
– При этом все сотрудники получат положенные выплаты. В ближайшее время мы откроем горячую линию для решения спорных вопросов, связанных с начислением заработной платы в нерабочие дни, – рассказал министр труда России Антон Котяков.
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