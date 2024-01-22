Из-за грядущей магнитной бури 23 и 24 января будут объявлены нерабочими днями

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в январе 2024 года».

Согласно документу, в связи с ожидаемой мощной магнитной бурей 23 и 24 января объявлены выходными днями с сохранением заработной платы.

– Мы должны думать прежде всего о людях и их здоровье. Именно поэтому мы рекомендовали на время грядущей магнитной бури ограничить работу большинства предприятий, – сообщил замминистра здравоохранения Всеволод Размахов.

В официальном разъяснении, опубликованном на сайте министерства труда и социальной политики, подчёркивается, что 23 и 24 января смогут продолжить работать непрерывно действующие организации, аптеки, продуктовые магазины и банки. Все остальные частные и государственные предприятия должны прекратить свою деятельность на период возмущения геомагнитного поля.

– При этом все сотрудники получат положенные выплаты. В ближайшее время мы откроем горячую линию для решения спорных вопросов, связанных с начислением заработной платы в нерабочие дни, – рассказал министр труда России Антон Котяков.

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