В королевской семье беда – у опальной герцогини обнаружен рак

В последние годы в британской королевской семье чего только не происходит. Недавно принц Эндрю,

брат нынешнего короля Великобритании Карла III, стал главным героем скандала. Как известно, ему обвиняют в сексуальном насилии.

Теперь в семью пришла новая беда: у герцогини Сары Фергюсон, экс-супруги принца Эндрю, обнаружили злокачественную опухоль – меланому. Несколько месяцев назад она перенесла операцию по удалению молочной железы из-за рака. В процессе операции по реконструкции груди врач взял на анализ клетки одной из родинок герцогини.

Меланома – рак кожи, который появляется под воздействием ультрафиолетовых лучей и может локализоваться на разных участках тела. Он поражает в основном светлую кожу с большим количеством родинок.

Сейчас бывшая жена принца Эндрю проходит дальнейшие обследования для планирования наиболее эффективного лечения. Сара Фергюсон набирается сил в Австрии, ее поддерживает семья и близкие. Несмотря на шокирующий диагноз, сообщается, что она находится в приподнятом настроении и стойко держится.

Сара была лучшей подругой принцессы Дианы, а также являлась женой принца Эндрю шесть лет и родила ему двух дочерей. Как известно, она не была верной женой, поэтому брак распался. После развода герцогиня требовала от бывшего мужа крупную сумму отступных. Сара Фергюсон пишет книги, и многие обвиняют ее в том, что она пользуется королевской фамилией ради пиара и личного заработка. Долгое время некоторые члены королевской семьи не поддерживали с ней отношения, но недавно опальную герцогиню стали снова замечать в компании ее родственников из дворца.

Сара Фергюсон. Фото: Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Герцогиня Сара Фергюсон не единственная из королевской семьи, у кого обнаружились проблемы со здоровьем. Недавно сообщалось, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев. В то же время появилась информация, что Карл III готовится к оперативному вмешательству, но врачи уверяют, что здоровью короля ничего не угрожает, и скоро он вернется к своим обязанностям.