В декабре квартиры по реновации получили более 4,4 тысячи человек

В декабре 2023 года обладателями нового жилья стали 4,4 тысячи участников программы реновации. Они получили квартиры в 111 новостройках, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

“Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно”, – указал он.

Больше всего договоров на новое жилье заключили жители юго-востока, запада и юго-запада Москвы. Всего в прошлом году новоселье справили около 40 тысяч человек.

Руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в декабре переселение начали 6,6 тысячи человек из 38 домов. Они проживают в семи округах.

За время действия программы новые квартиры получили 150 тысяч человек. Возведено 304 новостройки.

Москвичи получают жилье с полной отделкой класса комфорт. Они переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Реновация продлится до 2032 года. Первый этап завершится к концу текущего года. Обладателями комфортного жилья в новостройках станут около миллиона москвичей.