Первая рукопись книги Николая Носова о Незнайке оказалась детской адаптацией «Архипелага ГУЛАГ»

Опубликованы ранние черновики книг Николая Носова о приключениях Незнайки, из которых следует, что изначальный авторский замысел заключался в пересказе детям младшего школьного возраста романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Только под давлением цензуры автору пришлось переселить коротышек из исправительно-трудового лагеря на Таймыре в Солнечный Город.

Фотографии рукописи хранились в архивных делах комиссии СССР по цензуре в печати. До наших дней в полном объёме дошла как первая версия романа, написанная Носовым в 1954-1955 годах, так и критические замечания цензоров и задание по исправлению текста. Так, в ранней версии коротышки были заключёнными исправительно-трудового лагеря Т-43, расположенного «за горами, за лесами, на холодном Таймыре». Вместо имён при обращении друг к другу они использовали воровские клички – Шпунтик, Незнайка, Пилюлькин и так далее, хотя в тексте романа упоминаются и их настоящие имена.

В книге заключённые кирками и голыми руками выкапывают в вечной мерзлоте траншеи для прокладки железнодорожных путей, которые должны соединить нефтяные месторождения на Таймыре с нефтеперерабатывающим заводом в Салехарде. Главный герой – уголовник Незнайка, получивший такую кличку за стойкость на допросах, организует побег нескольких своих друзей. Однако они оставляют следы на контрольно-следовой полосе, из-за чего их находят отряды с собаками и расстреливают на месте.

Цензоры, ознакомившись с романом, оставили к нему немало замечаний. Так, действие было рекомендовано перенести в «Солнечный Город», расположенный на юге СССР (без уточнения локации), а режим содержания сменить со строгого на поселение. Также из текста были убраны сцены пыток, азартные игры между заключёнными, массовая драка с охраной лагеря и финальная сцена побега с расстрелом. После выполнения всех требований цензуры в 1956 году состоялось пробное издание книги, а в 1958-м она пошла в массовый тираж.

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