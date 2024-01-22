CNN – Хейли осталась единственным соперником Трампа на праймериз

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После выхода Рона Десантиса из предвыборной гонки осталось только два кандидата на выдвижение от республиканцев: Никки Хейли и Дональд Трамп, пишет CNN. Если Хейли не удастся показать хорошие результаты на предстоящих праймериз в Нью-Гэмпшире, бывший президент докажет своё безоговорочное лидерство в Республиканской партии.



AP

Никки Хейли стала последним препятствием между Дональдом Трампом и его третьим подряд выдвижением в президенты от Республиканской партии, пишет CNN. В случае, если она не сможет обеспечить себе внезапную победу на праймериз в Нью-Гэмпшире во вторник, гонка республиканских кандидатов может закончиться ещё до того, как по-настоящему начнётся.

Как рассказывает издание, после поражения в Айове губернатор Флориды Рон Десантис в воскресенье днём объявил о выходе из предвыборной кампании и поддержал кандидатуру бывшего президента. Хейли в интервью CNN заявила, что сейчас оказалась там, где всегда хотела: в прямом противостоянии с Трампом.

Предстоящие праймериз в Нью-Гэмпшире станут решающими: если Хейли не получится обойти Трампа или хотя бы приблизиться к нему по голосам, ей будет сложно найти причины для продолжения борьбы и убедить спонсоров продолжить финансирование. Трамп между тем призывает избирателей обеспечить ему победу, которая фактически поставит точку в выборе кандидата от Республиканской партии.