 

CNN – Хейли осталась единственным соперником Трампа на праймериз

22.01.2024, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После выхода Рона Десантиса из предвыборной гонки осталось только два кандидата на выдвижение от республиканцев: Никки Хейли и Дональд Трамп, пишет CNN. Если Хейли не удастся показать хорошие результаты на предстоящих праймериз в Нью-Гэмпшире, бывший президент докажет своё безоговорочное лидерство в Республиканской партии.


AP

Никки Хейли стала последним препятствием между Дональдом Трампом и его третьим подряд выдвижением в президенты от Республиканской партии, пишет CNN. В случае, если она не сможет обеспечить себе внезапную победу на праймериз в Нью-Гэмпшире во вторник, гонка республиканских кандидатов может закончиться ещё до того, как по-настоящему начнётся.

Как рассказывает издание, после поражения в Айове губернатор Флориды Рон Десантис в воскресенье днём объявил о выходе из предвыборной кампании и поддержал кандидатуру бывшего президента. Хейли в интервью CNN заявила, что сейчас оказалась там, где всегда хотела: в прямом противостоянии с Трампом.

Предстоящие праймериз в Нью-Гэмпшире станут решающими: если Хейли не получится обойти Трампа или хотя бы приблизиться к нему по голосам, ей будет сложно найти причины для продолжения борьбы и убедить спонсоров продолжить финансирование. Трамп между тем призывает избирателей обеспечить ему победу, которая фактически поставит точку в выборе кандидата от Республиканской партии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / NYPost – дело против Трампа рушится из-за любовного треугольника американского прокурора

22.01 / Звезда сериала “Слово пацана” зарабатывает на своих поклонницах по-крупному

22.01 / Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

22.01 / Американский аналитик – другие страны смеются над Байденом

22.01 / Pеспубликанцы опасаются потери лидерства в палате представителей и провала на президентских выборах

22.01 / «Сценарий ужасов» — в Берлине готовятся к возвращению Трампа

22.01 / В отношении России и Израиля Запад применяет двойные стандарты

21.01 / Западу не хватает решимости для противостояния с Россией

21.01 / В ВСУ пожаловались на окопы, кишащие крысами и мышами (россияне своих съели?)

21.01 / Украинская политика Байдена дышит на ладан из-за кризиса на американо-мексиканской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика