 

Мнение: Бюрократы против идиотов

22.01.2024, 16:43, Разное
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Реакция РЖД на протесты “общественности” по поводу гибели безвинного кота с проездными документами – весьма показательный кейс. РЖД, как уже сообщили в выходные (!!) – проявил беспрецедентную оперативность и успел изменить служебную инструкцию для проводников поездов ДС на всей необъятной Руси. Отныне – торжественно объявило ОАО РЖД – обнаруженных в вагоне кошек, собак, птиц и прочую живность проводник отнюдь не должен ссаживать с рейса как злостных безбилетников; наоборот – теперь ему предписывается непременно оповещать начальника поезда, дожидаться ближайшей станции и там отдавать обнаруженных братьев наших меньших на руки… местным зоозащитникам (не понял, будет ли составляться Акт приема-передачи, но, видимо, надо).

Ну что сказать? Я представил себе эту трогательную картину: ночь, какая-нибудь станция Киров или Верхняя Пышма, проходящий состав, стоянка – 15 минут. Из штабного вагона с вытаращенными глазами выбегают двое – проводница и начальник поезда, тащат кота на веревке и галопом несутся к зданию вокзала, отчаянно крича “Где тут ваши зоозащитнички?? Принимайте, времени в обрез!!”

Ну а что. Логика есть. Петицию за увольнение проводницы подписало триста с лишним тысяч, петицию (другую!) за возбуждение против проводницы уголовного дела – почти 150 тысяч. В общем – полмиллиона для ровного счета. И все как один – зоозащитники. Армия! Вот пусть (видимо, решили в РЖД) они теперь по очереди дежурят на всех ж/д станциях от Калининграда до Хабаровска, будут принимать приблудных собак и кошек со всей сети железных дорог, чем без дела-то сидеть. Раз такие энтузиасты.

На деле, конечно, мы имеем дело с издевательской отпиской, призванной сбить накал страстей и убедить доверчивых граждан, что “работа ведется”. Никаких зоозащитников ни на каких станциях нет и не будет, вся нарисованная выше картинка – чистый фарс. Цель изменения инструкции другая – сделать проводников теперь уже навечно виноватыми, а задницы начальства – прикрыть. В следующий раз, когда проводники выкинут очередного кота, начальство станет вместе со всеми бешено раздувать ноздри: “Какое бездушие! Какая бесчеловечность! Какой НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ! Мы же написали черным по белому – ИЩИ ЗООЗАЩИТНИКОВ!! Почему нарушаем Приказы?! – Но… стоянка ж всего 10 минут… – МАА-ААЛЧАТЬ!!”

Картина современной РФ во всей красе: вверху – бюрократы, внизу – идиоты. И везде – полыхает огнем СВО.

Источник: Размышления вольного социолога


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