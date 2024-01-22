Луны лишиться? Вот напасть — как бы тоже не пропасть

Если НАСА не прислушается к мнениям экспертов об уничтожении Луны, последствия для человечества будут катастрофическими. Это утверждает искусственный интеллект, сделавший несколько отрезвляющих предупреждений нам, мыслящим существам.

Ранее в этом месяце ученые были в ярости после того, как НАСА запустило неудачную лунную миссию, в рамках которой аппарат Peregrine Mission One должен был высадиться на гигантскую скалу и исследовать почву. Но миссия была хорошо проспонсирована, содержала прах телезвезд и многое другое — и именно это вызвало возмущение.

Интересно, что подразумевается под копанием почвы? Неужто взрывы лунных скал каким-нибудь сверхсовременным, то бишь инновационным, способом? А может, с применением «мирного атома»?

Daily Star решила пообщаться с большой языковой моделью Bard, работающей на базе искусственного интеллекта Google, чтобы узнать, что произойдет, если НАСА — или кто-либо еще — уничтожит Луну.

Нейросеть поведала, что существует пять основных способов, которыми потенциальные действия НАСА могут уничтожить Луну и, в свою очередь, людей:

гравитационное нарушение;

орбитальная нестабильность;

дождь из обломков;

потеря защиты;

психологическое воздействие.

Модель Бард объяснила, почему нас всех при таких действиях НАСА ждут проблемы:

«В стабилизации вращения Земли и сдерживании приливов и отливов важнейшая роль принадлежит гравитации Луны — без нее земная ось колебалась бы неустойчиво, что привело бы к непредсказуемым изменениям времен года, погодных условий и даже длины дня. Приливные силы, жизненно важные для прибрежных экосистем, стали бы хаотичными, вызывая огромные наводнения и эрозию в некоторых регионах и обнажая огромные участки морского дна в других местах.

Луна также влияет на земную орбиту вокруг Солнца, и ее отсутствие может изменить наш орбитальный путь, потенциально приближая или отдаляя нас от Солнца, что в обоих случаях будет иметь радикальные последствия для глобальных температур и климата».

Короче, уничтожение Луны не приведет к ее исчезновению в пространстве. Она просто-напросто разлетится на миллиарды фрагментов, создав вращающееся вокруг Земли массивное поле обломков.

«Это кольцо лунных камней может представлять постоянную угрозу для спутников и космических аппаратов, а некоторые крупные куски в конечном итоге могут столкнуться с Землей, что приведет к потенциально катастрофическим последствиям».

Земля лишится и защиты от таких явлений, как астероиды и кометы. Это означает, что риск массового вымирания станет более регулярным. И наконец, ИИ предупредил о психологическом воздействии:

«Исчезновение Луны с ночного неба, несомненно, окажет глубокое психологическое воздействие на людей во всем мире».

Ее уничтожение будет не просто физическим событием; оно полностью изменит окружающую среду нашей планеты, орбиту и даже отношения человечества с космосом. Такой сценарий лучше оставить в области научной фантастики, и, надеюсь, его никогда не придется рассматривать в реальности».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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