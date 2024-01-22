Задолженность Google перед российскими компаниями достигла 20,32 млрд рублей к началу 2024 года

Долг российского подразделения Google перед местными компаниями увеличился на 145 млн рублей за последние полгода. Согласно данным ТАСС, ссылающимся на информацию кредиторов Google в России, на начало 2024 года общая сумма задолженности составила 20,32 млрд рублей. Это увеличение долга произошло после того, как кредиторы в середине 2023 года сообщали о задолженности в размере 20,17 млрд рублей.

Важным моментом стало недавнее собрание неудовлетворенных партнеров Google в России, которое состоялось 18 января 2024 года. На этом мероприятии компании, требующие выплаты 96,3% от общей суммы долга, встретились с представителями американской IT-корпорации.

Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве еще летом 2022 года. Впоследствии суд утвердил процедуру банкротства, однако временное управление обнаружило признаки умышленного банкротства, что считается незаконной практикой.

В 2022 году выручка российского офиса Google снизилась на 82% по сравнению с 2021 годом и составила 24,2 млрд рублей. Компания также понесла чистый убыток в размере 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов РФ уже изъяла все средства с банковских счетов компании в рамках судебных разбирательств.