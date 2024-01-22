Скандалы: Побережье Ниццы, золото КПСС

Какую госсобственность может искать Россия

Возможными объектами госсобственности России за рубежом, которые подпадают под поручение Владимира Путина об их поиске, может быть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты — фабрики, заводы, судоверфи. Об этом РБК рассказали опрошенные историки, комментируя поручение президента России о предоставлении субсидии на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом.

России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы, отметил в разговоре с РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александр Крушельницкий. По его словам, речь идет прежде всего о недвижимости, которая покупалась в собственность лиц, принадлежащих к так называемой императорской фамилии.

«Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер. Разумеется, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично — рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи», — перечислил Крушельницкий. Также, по его словам, в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии размещались достаточно крупные и многочисленные счета, которые открывали подданные Российской империи, включая представителей «той же императорской фамилии, а также богатейших семей аристократов и промышленников». Он отметил, что судьба большинства этого имущества в послереволюционную эпоху с правовой точки зрения «оказалась весьма сомнительна».

Некоторое имущество Российской империи и СССР оказалось не переведено в собственность Российской Федерации, больше всего в этом контексте российскую сторону интересуют объекты культурного наследия, но есть и другая недвижимость, сообщил РБК историк, научный сотрудник института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. «Этой собственностью может быть здание, могут быть участки земли. <…> В Иерусалиме огромное количество вещей, которые обсуждаются», — рассказал он.

За рубежом покупали имущество и в советское время. «Если мы говорим о советской собственности, то, опять-таки, это вплоть до каких-то квартир, которые покупали в советское время для командировок какими-нибудь ведомствами, а потом были фактически, в связи с упразднениями этих ведомств, не переведены в собственность, а фактически уведены. Вот все это разыскивается», — рассказал РБК Дюков.

В начале 90-х активно обсуждалась судьба и другого актива — «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины еще 1918 года», напомнил РБК Крушельницкий. «Какие-либо упоминания об этих деньгах партии совершенно исчезли со страниц прессы году в 1993-м. Но означает ли это, что они тогда были благополучно выявлены и переданы госказначейству? Ну и, разумеется, следует вспомнить о ведомственной неразберихе, если мягко, 1990-х годов, когда, насколько можно понять, не отличался четкостью и стабильностью и общегосударственный контроль за размещением за рубежом государственных средств различными общероссийскими и региональными государственными органами», — рассказал он.

России удалось вернуть часть имущества СССР / Российской империи за рубежом. «Например, в российскую собственность удалось перевести Свято-Николаевский собор во Франции, который был построен в честь наследника императора Александра II, в византийском стиле в Ницце. После распада Российской империи он оказался в собственности у несколько достаточно странных людей, которые не имели отношения ни к РПЦ, ни к СССР, ни к России. И вот по суду этот храм в 2021 году был возвращен в собственность России», — рассказал РБК Дюков.

По его оценкам, начиная с 2000 года в собственность России было переведено около 4 тыс. различных объектов имущества, разного по ценности, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке, в ЮАР. То, что президент поставил задачу поиска недвижимости, обусловлено «общей международной обстановкой», сложившейся вокруг России к настоящему времени, добавил Крушельницкий.

Указ о выделении денег на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей в том числе СССР и Российской империи, президент Владимир Путин подписал 18 января. Средства направят Предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России, чтобы найти имущество и обеспечить его юридической защитой.

В ноябре 2015 года на фоне дела ЮКОСа РБК сообщал, что чиновники де-факто засекретили зарубежное имущество России. Официального документа о засекречивании тогда не было, но список российских земель и недвижимости за рубежом стал недоступен для граждан и журналистов.

Виктория Хабарова, Юлия Волкова

Оригинал материала: “РБК”