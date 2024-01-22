 

За каждым россиянином закрепят постоянный IP-адрес

22.01.2024, 15:33, Разное
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К 2028 году за каждым российским гражданином, пользующимся информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», будет закреплён постоянный адрес класса IPv4. Это позволит защитить россиян от утечек
персональных данных и различных угроз со стороны недружественных стран, а также гарантировать защиту конституционного строя и национального суверенитета.

Как уже подтвердили технические специалисты, эта концепция абсолютно реализуема – прямо сейчас желающие граждане могут получить такую услугу на условиях
ежемесячной абонентской платы, а её масштабирование на всю страну займёт не более 3-4 лет. Крайним сроком реализации проекта Минцифры установило 2 квартал 2028 года.

Главной проблемой считается дефицит IP-адресов на фоне временных трудностей российских провайдеров с получением новых пулов, однако если услуга будет оказываться на платной основе и через ручное рассмотрение заявлений, это значительно снизит ажиотаж. Узнать итоги рассмотрения заявления и закреплённый за ним IP-адрес, гражданин сможет через портал Госуслуг.

«Можно будет эти адреса проверять, как
прописку, и устанавливать, имеет ли право конкретный гражданин открывать конкретный сайт. Повысится ответственность и рассудительность населения при комментировании или размещении публикаций», – рассказал источник в рабочей группе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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