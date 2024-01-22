Кардиолог Шугушев назвал 3 фактора, убивающие сердечно-сосудистую систему

Курение, стресс и избыток кофеина оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, предупреждает кардиолог Заур Шугушев. Он подчеркивает, что курение может вызвать повреждения сосудов и увеличить риск тромбоза, что может привести к сердечным проблемам, включая инфаркт миокарда и легочную эмболию.

Долгосрочный стресс также негативно влияет на здоровье сердца, так как организм истощается и становится менее устойчивым к стрессу. Шугушев советует уделять внимание режиму сна и отдыха, увеличивать физическую активность, придерживаться здорового питания и ограничивать употребление алкоголя.

Что касается кофеина, его потребление должно быть умеренным. Малое количество кофе может помочь сердцу и иметь противовоспалительный эффект, предотвращая сердечные проблемы, такие как ишемическая болезнь сердца и фибрилляция предсердий.

Кроме того, рекомендуется минимизировать употребление алкоголя и поддерживать ежедневную физическую активность, включая прогулки на свежем воздухе, которые насыщают организм кислородом и способствуют здоровью сердца.

Другими важными аспектами для здоровья сердца являются контроль уровней холестерина и глюкозы в крови, чтобы избежать опасных превышений. Все эти меры помогут поддерживать сердечное здоровье и предотвращать серьезные заболевания.