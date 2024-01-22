Bose и Kith представили наушники с креплением к ушной раковине

Компании Bose и Kith выпустили лимитированную партию наушников Bose Ultra Open, стоимость которых составляет 300 долларов.

Наушники, как утверждает производитель, представляют собой «революционные носимые аудиоустройства, которые не только звучат потрясающе, но и выглядят стильно, позволяя вам наслаждаться музыкой, не пропуская при этом происходящее вокруг вас». Новинка, крепящаяся к ушной раковине особым способом, что делает ее похожей на модный аксессуар, отличается инновационной формой манжеты с закругленными краями и представлена в черном цвете, а на каждом наушнике изображен уникально измененный логотип Kith, написанный буквами Bose.

Информация о влагозащите, динамиках и других технических характеристиках наушников пока отсутствует.