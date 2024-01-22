Стоматолог рассказал об устаревших методах лечения зубов

Врач-стоматолог Илья Антонов поделился информацией о методах лечения полости рта, относящихся к категории устаревших.

Особое внимание главный врач стоматологической клиники уделил использованию амальгамы, учитывая то обстоятельство, что подобные пломбы, часто использовавшиеся в прошлом, содержат такое опасное вещество, как ртуть. Кроме того, к устаревшим методам относится использование в качестве сырья для пломбы токсичного формалина, снижающего степень твердости зуба и вызывающего осложнения при повторном воспалении.

В случае с коронками в прошлое уходят штампованные образцы, отличающиеся низким качеством и эстетической составляющей, взамен которых рекомендуется использовать металлокерамику, а при создании протезов из металла теперь избегают пайку, учитывая то обстоятельство, что припой может оказывать вредное воздействие на организм.