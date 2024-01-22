Нюдовые губы, румяна с эффектом лифтинга и в стиле гранж: тенденции макияжа, на которые стоит обратить внимание

С наступлением нового года многие интересуются, какие тенденции в макияже будут преобладать. В этом году мы увидим больше внимания губам, одной из областей, наиболее затронутых эстетической медициной. В моде будет максимально естественный макияж, но с яркими цветовыми акцентами, а также скульптурирование, использование рассеянных румян. Более подробно о новых тенденциях поговорим далее в статье.

Нюдовые губы

Сочетаются ли два цвета полностью или заметен разрыв между карандашом и помадой, не имеет большого значения: губы в 2024 году будут прежде всего нюдовыми и двухцветными. Эффект должен быть мягким и поэтому гармонировать с цветом лица и глазами.

Макияж в синих тонах

По прогнозам на 2024 год, макияж в синих тонах будет одним из самых востребованных. Уже в конце 2023 года многие из нас были в восторге от образов на основе синей подводки и туши для ресниц, но эксперименты с морскими тонами только начались.

Балеткор

Это сдержанный, но одновременно шикарный макияж. В этом случае вдохновением является строгая элегантность мира балета, где царят сдержанность и минимализм. И только с виду все просто, а на самом деле продумано до мельчайших деталей, но всегда естественно.

Полуматовая кожа

Тональный крем снова входит в число обязательных продуктов: он должен быть однородным и прежде всего непрозрачным. Или полуматовым, в зависимости от потребностей нашей кожи. Дело в том, что возвращается более «настоящая» база с эффектом, напоминающим естественную текстуру лица, но улучшающим ее и сводящим к минимуму неровности и изменения цвета.

Холодные тона в стиле гранж

Макияж из 90-х – темный и ненасыщенный, а из 2000-х – яркий и светящийся, но оба варианта объединяет то, что они холодные, если не сказать прямо ледяные. Если их правильно интерпретировать они станут путеводителем по макияжу 2024 года, где будут преобладать светло-голубые, синие и прежде всего серые оттенки. Однако будьте осторожны: такие образы могут не подойти теплым золотистым оттенкам кожи.

Зеркальный блеск для губ

Какой бы цвет вы ни решили носить, вы не можете отказать себе в блеске для губ, будь то прозрачный, цветной или зеркальный. Блески для губ последнего поколения нелипкие и ультраяркие, идеально подходят для придания объема губам и их усовершенствования. Также нелишним будет примерить темные и очень темные цвета.

Инди-макияж

Вот она, настоящая новинка 2024 года, – возрождение золотой эпохи инди-рока. Вдохновителями являются такие актрисы и модели, как Алекса Чанг, Кейт Мосс, близнецы Олсен, Сиенна Миллер. Такой макияж обязательно включает подводку для глаз и дымчатый взгляд, все линии должны быть максимально нечеткими и даже чуть размазанными, будто вы провели ночь в баре.

Румяна с эффектом лифтинга

Румяна теперь рекомендуется наносить в форме буквы “С”, и они обязательно должны быть с эффектом лифтинга. Для этого добавьте их на щеки и скулы, создавая изгиб, охватывающий виски. Секрет в том, чтобы выбирать цвета, которые легко сочетать друг с другом, чтобы создать единое целое.

Персиковые тона

Peach Fuzz — цвет года, по версии Pantone, и он уже является источником вдохновения для макияжа. Персиковый цвет очень универсален и идеально подходит для придания лицу эффекта загара или для его усиления, поэтому он особенно полюбится нам весной-летом.

Мягкие брови

Брови в этом году должны быть мягкими и максимально естественными, но хорошо причесанными и аккуратными. Чтобы чуть усовершенствовать их, можно смело использовать специальные карандаши и подводки с очень тонкими кончиками, которые позволяют незаметно изменить их дизайн. А пока мы можем вздохнуть с облегчением: тренд на тонкие брови еще не вернулся в больших масштабах. Поэтому позаботьтесь о натуральности ваших бровей.