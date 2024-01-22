 

«Звучала западная так называемая рок-музыка» – возмущённые общественники пишут доносы на «сатанистскую» вечеринку российских рок-музыкантов

22.01.2024, 13:33, Разное
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Возмущённые общественники обнаружили в сети фотографии и видеозаписи с вечеринки отечественных рок-музыкантов и теперь пишут доносы в следственные органы, депутатам Госдумы и федеральные министерства с требованием привлечь участников мероприятия к ответственности.

Как отмечается в одном из открытых писем, на встрече звучала «западная так называемая рок-музыка, содержащая сатанизм и неуважение» (в обращении не указано, неуважение к кому именно), а также чуждая культуре и традициям многонационального народа Российской Федерации. В частности, были слышны запрещённые группы Iron Maiden и Black Sabbath. Кроме того, вечеринка имела сатанистский характер – её участники носили неподобающую одежду, преимущественно в чёрных тонах, некоторые отличались «дьявольскими» бородками или иным образом «пассивно оскорбляли чувства верующих».

Среди идентифицированных участников скандальной вечеринки – Владимир Холстинин, Кирилл Немоляев, Валерий Кипелов, Андрей Лобашев, Сергей Маврин, Егор Летов, Александр Красовицкий, Юрий Мелисов, Константин Кинчев и другие.

Музыканты уже попытались оправдаться: во-первых, на скандальном видео звучит вовсе не Iron Maiden, а один из ранних треков «Арии», а во-вторых, части фотографий уже исполнилось 15-20 лет. В ответ активисты призвали «судить бешеных собак без срока давности и пощады», а также обвинили оппонентов в попытке уйти от ответственности, прикрываясь незначительными деталями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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