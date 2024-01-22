Скандалы: Выступаем за копейки

Как в Америке Алексей Панин, Максим Покровский и Александр Незлобин готовы на всё, чтобы выжить

На днях актёр Алексей Панин* снова попал под шквал критики — очередной русофобский перформанс он исполнил вместе с музыкантом Максимом Покровским* в США, куда, как оказалось, переехал на ПМЖ осенью прошлого года.

Два беглых иноагента под камеру с рук кормили друг друга бутербродами с красной икрой, язвили в адрес всех, кто считает, что после эмиграции артисты остались без доходов, и кричали нацистские приветствия. Впрочем, происходящее больше походило на попытку сделать хорошую мину при плохой игре и даже икра в кадре — лишь реквизит шоу.

Где Панин* с Покровским* бутербродами угощались

Скорее всего, дело происходило в американском Лос-Анджелесе, куда перебравшийся на ПМЖ в США Панин* за скромный гонорар приехал проводить для русскоязычных эмигрантов игру «Мафия». Специальным гостем вечеринки был как раз Покровский* — об этом написал сам актёр у себя в соцсетях.

На кадрах съёмки видно, что оба артиста находятся не дома на кухне, а в каком-то служебном помещении, оборудованном камерой видеонаблюдения. И та самая икра на подносе, возможно, попросту была предоставлена организатором мероприятия в качестве угощения.

Интересно, что, живя в России, Панин* и Покровский* друзьями не были и даже никогда (по крайней мере публично) не интересовались жизнью друг друга. Всё изменилось после их бегства из страны. Впервые на публике вместе они появились в сентябре прошлого года в Эстонии (когда Панина* задержали в Таллине за пьяный ночной дебош), там и записали совместное видео.

Почему Панин* променял Испанию на США

В Испанию из России Панин* сбежал в 2022 году и там осел в Валенсии, в небольшом курортном городке Торревьеха. По его же собственным словам, актёр попал туда случайно вместе с друзьями, искавшими себе жильё для жизни на Средиземноморье.

Там артист за 70 тыс. долларов прикупил небольшую квартиру с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом и ванной. Всё это время, вплоть до осени прошлого года, в своих соцсетях он создавал образ счастливого человека, живущего полной жизнью в свободной стране.

На деле же, как позже в одном из своих интервью поделился Панин*, после отъезда никакой работы у него не было и он попросту проедал накопления, сделанные ещё в России. В Испании он лишь подогревал к себе интерес на родине злобными постами в «Инстаграм»** и в интервью заезжим блогерам.

В итоге путь в Россию сейчас для него закрыт окончательно, поскольку ещё в мае прошлого года на артиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Теперь здесь ему светит до пяти лет лишения свободы.

Ещё летом 2023 года кто-то из знакомых артиста посоветовал ему перебраться в США и попытаться там перезапустить карьеру, а квартиру в Торревьехе сдать в аренду и получать от неё стабильный доход. Артист прислушался и в октябре отправился в Сан-Франциско, который выбрал в качестве первого этапа покорения Америки.

К кому за поддержкой обратился Панин* в Америке

Ещё до переезда в Штаты Панин* отправился развивать отношения к некогда популярным в России медийным персонам — Максиму Покровскому*, комику Александру Незлобину и даже к своему недругу — Даниле Поперечному.

С последним актёр конфликтовал из-за записанной молодым ютубером ещё в 2016 году песни, в которой тот высмеял Панина* за знаменитый эпатаж с собакой.

Похоже, артист серьёзно рассчитывал на их помощь, ведь все они в Америке продолжают оставаться популярными в эмигрантской тусовке, а значит, вполне могут помочь если не полезными контактами, то хотя бы с трудоустройством.

Чем помог Александр Незлобин

В США Незлобин осел в Калифорнии, в небольшом городке Сан-Хосе. Это, кстати, по соседству с Паниным* — между их городами всего около 70 километров по прямой. Здесь он снимает апартаменты в двухэтажном доме 1962 года постройки за 4 тыс. долларов в месяц.

Комик пытается реализоваться в местном стендапе, выступая не только перед русскоязычными эмигрантами, но и перед местной публикой на английском языке, который Незлобин интенсивно изучает всё последнее время. Тем не менее денег, по его словам, не хватает катастрофически, и бывшая звезда российской комедии вынужден подрабатывать таксистом.

Параллельно комик ведёт свои блоги в «Ютубе». Здесь он берёт интервью у приезжих русскоязычных артистов, а также выкладывает свои выступления на сцене. И приехавший к Незлобину Панин* сразу пошёл в тираж: летом комик устроил актёру «прожарку» в стиле одноимённой передачи на одном из российских телеканалов.

Уровень приглашённых на мероприятие местных начинающих комиков-«прожарщиков» оказался настолько низок, что всё это время старавшийся держаться невозмутимо Панин* в какой-то момент вырвал микрофон и стал возмущаться их шутками прямо на сцене.

Впрочем, уже после переезда актёра в Сан-Франциско Незлобин пригласил его на интервью в свой подкаст, где дал возможность Панину* высказаться обо всём наболевшем, включая травлю за тот случай с собакой. Таким образом, с помощью Незлобина общественность узнала, что актёр теперь живёт в США.

Как Покровский* трудоустроил Панина* в Лос-Анджелесе

Под старый Новый год несколько сотен долларов Панин* смог заработать с помощью Максима Покровского*. Музыкант похлопотал за новоиспечённого американца в одном из пабов в Лос-Анджелесе, где периодически выступает сам.

В результате оба 12 и 13 января наметили там совместное выступление для русскоязычной публики: Панин* стал ведущим игры «Мафия», а Покровский* дал концерт. Стоимость билетов на мероприятие для Штатов оказалась совсем небольшой — всего 30 долларов.

Судя по последовавшим анонсам, владельцы паба пока намерены продолжить эксперимент: следующая игра с участием актёра должна была состояться 20 января. Впрочем, в соцсетях Панина* никаких фотографий с места пока не последовало.

Сам Покровский* в Америке не жирует. За океан он перебрался ещё в 2019 году. Артист говорит, что уехал расширять горизонты творчества, но злые языки поговаривают, что на родине у него остались крупные долги перед своими музыкантами и партнёрами.

Музыкант с супругой Татьяной, по совместительству директором группы «Ногу свело!», и дочерью Таисией живут в одном из районов Нью-Йорка — Бушуике. Здесь Покровские в ипотеку купили таунхаус, по слухам, за более чем полмиллиона долларов.

Бушуик — не самое благополучное место в городе. В одном из своих интервью музыкант жаловался, что, поскольку в районе самые низкие цены на аренду квартир, там в основном живут афроамериканцы и выходцы из латинских стран. В классе, в котором учится Таисия, она оказалась единственным европейским ребёнком.

Как недавно сетовал музыкант, с заработками от выступлений у него не очень. Чтобы выживать, семье приходится сдавать часть купленного таунхауса в аренду. За выезжающими жильцами в буквальном смысле приходится мыть унитаз.

Зачем Панину* беглый блогер Поперечный

Судя по странице Панина* в «Инстаграме»**, Данила Поперечный, избегавший встречи с разъярённым актёром в России, в США, похоже, всё же согласился пообщаться с Паниным лично. Видимо, старые разногласия померкли на фоне их общего отношения к Родине.

Из всех звёздных эмигрантов последней волны Поперечный в Америке, похоже, обустроился лучше остальных. Сейчас они с супругой — блогершей Попошей — купили апартаменты в Лос-Анджелесе, обзавелись дорогой машиной. Оба на пару ведут проекты в «Ютубе», а Поперечный там же ещё и делает собственное шоу.

Вопреки ожиданиям, у блогера не переводится реклама, и в последнее время парень даже начал публично задумываться о потомстве, что для эмигрантов шаг не из лёгких по причине дороговизны жизни в США.

Интересно, что охочий до хайпа в соцсетях Панин* совместную фотографию с Поперечным так и не выложил. Вместо него с блогером позирует его 16-летняя дочь Аня. Пост опубликован 3 октября и подписан автором: «Все дороги ведут в USA». Возможно, в обозримом будущем эти двое ещё сделают какой-то совместный проект. Например, про собак.

* Внесены Минюстом в список иноагентов.

** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”