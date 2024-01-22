 

В США создали миниатюрного робота, способного ходить по воде

22.01.2024, 12:58, Разное
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В рамках международной конференции по интеллектуальным роботам и системам IEEE американские ученые представили компактных роботов, исполненных в виде насекомых и обладающих высокой степенью эффективности.

Вес мини-жука и водомерки составляет восемь и 55 миллиграммов соответственно, причем роботы-насекомые способны передвигаться по воде или суше со скоростью около шести миллиметров в секунду и поднимать вес, превышающий их собственную массу в 150 раз.

Двигатели роботов состоят из двух проволок, диаметром 0,0025 сантиметра, а движение роботов ногами со скоростью до 40 раз в секунду осуществляется за счет их нагрева и охлаждения при помощи небольшого количества тока.  


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