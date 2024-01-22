Носим тренч с вертикальными линиями и квадратными мотивами: модные советы для миниатюрных девушек

В мире высокой моды всегда есть определенные тенденции и стили, которые стоит учитывать при создании гардероба. Однако существуют и такие вещи, которые могут оказаться не совсем подходящими для некоторых типов фигур или роста. Особенно часто это касается длинных плащей и пальто, которые могут выглядеть не очень удачно на невысоких женщинах. Есть ли альтернативы для миниатюрных женщин и как им выглядеть стильно и гармонично?

Выбирайте короткий тренч

Хотя свободные пальто не лучший выбор для миниатюрной фигуры, это не повод полностью отказываться от длинных плащей. К счастью, во многих магазинах существуют линии одежды, разработанные специально для невысоких женщин.

Тренч по размеру — лучшее решение для вашего гардероба, он украсит любой наряд и будет актуальным на протяжении многих лет. Сочетайте его с современными трендами, такими как яркие колготки с принтом, и оцените преимущества хорошо сидящей модели.

Выбирайте удлиняющий фигуру принт

Принты могут быть как лучшим другом миниатюрной девушки, так и ее злейшим врагом. У каждого свои предпочтения в подчеркивании и корректировке своих пропорций. Невысокие женщины обычно стремятся удлинить свою фигуру с помощью подходящих принтов, и плащи не исключение. Учитывайте силу вытягивающего принта: вертикальные линии и геометрические узоры могут значительно улучшить внешний вид невысокой фигуры.

Приоткройте лодыжки

Главное, чего стоит избегать при выборе тренча, — это модели макси. Но учитываете ли вы другие факторы, которые также визуально уменьшают рост? Например, длина брюк может сыграть весьма заметную роль. При выборе пальто подумайте о сочетании его с укороченными или брюками длиной 7/8.

Модный совет: если вы хотите выглядеть выше, особенно на фото, лучше всего открыть лодыжки.

Брюки оверсайз

С другой стороны, невысокие девушки часто выбирают оверсайз для создания иллюзии большей длины ног. Все, что для этого нужно, — подходящая пара обуви и понимание того, что нижняя часть штанин будет испорчена, нравится вам это или нет. Сочетание длинных брюк и обуви (например, джинсов с удобными ботинками), безусловно, создаст иллюзию большей длины ног под идеально скроенным (для миниатюрной фигуры) плащом.

Совет: чтобы сбалансировать образ, выбирайте укороченный топ.

Подумайте об альтернативах

Еще один способ отвлечь внимание от вашего невысокого роста — приобрести длинное пальто другого фасона. Например, пальто с отделкой из овчины всегда в моде, что гарантирует их место в вашем гардеробе на многие годы. Их главные плюсы: они достаточно длинные, чтобы согреть вас, и при этом достаточно короткие, чтобы показать нижние слои вашего образа. Забавный рисунок и эффектный искусственный мех — все, что нужно, чтобы вы почувствовали себя героиней фильма в стиле шестидесятых.

Миниатюрным девушкам стоит обратить внимание на тренчи с вертикальными линиями и геометрическими мотивами. Они могут стать отличным дополнением гардероба, помогая удлинить силуэт и сделать фигуру более стройной. Важно помнить о сочетании с другими элементами одежды. Не забывайте о современных трендах и принтах, которые помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и сделать образ более ярким и запоминающимся. Экспериментируйте, находите свой стиль и будьте уверены в своей красоте!