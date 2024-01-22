Мнение: Глава Башкортостана сыграл Ва-банк?
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Обещал выкладывать в ЖЖ видепрограммы – выкладываю.
В 2023 году вынесено судебное решение о взыскании с ООО «Таналык» 604,8 млн рублей за ущерб, причиненный им окружающей среде при добыче золота в Баймакском районе Башкортостана.
На ООО «Графское», разрабатывающее месторождение золота в том же Баймакском районе, наложен штраф в размере 823 млн рублей. И тоже за нарушение природоохранного законодательства.
По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина по деятельности этих золотодобывающих коммерческих организаций возбуждены два уголовных дела.
А вот башкирский активист Фаиль Алтынов, выступавший против нарушения природоохранного законодательства золотодобывающими компаниями, стал фигурантом уголовного дела, и 16 января 2024 года Росфинмониторинг включил его в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Как могут быть связаны массовые протесты в башкирском городе Баймак, приговор в отношении активиста Фаиля Алсынова и выборы главы региона?
Подробности – в видеопрограмме «Глава Башкортостана сыграл Ва банк?»
Как обычно, видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.
Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мой Telegram-канал. Подписывайтесь!
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Источник: Ирек Муртазин
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