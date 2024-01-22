В Госдуме представили законопроект о приоритетной уплате налогов при банкротстве компаний

Правительство представило в Госдуму законопроект, который определяет порядок уплаты налогов в судебных делах о банкротстве компаний. Этот документ устанавливает приоритетность обязательных налоговых платежей перед требованиями реестровых кредиторов, рассматривая их как текущие платежи.

Одновременно с этим предусматривается также приоритетный порядок погашения налога на прибыль при продаже залогового имущества на аукционах. Тем не менее, эксперты указывают, что такой подход может оказать негативное воздействие на институт залога и усложнить кредитование компаний.

На прошлой неделе Белый дом также внес законопроект в Госдуму, регулирующий порядок уплаты налогов при банкротстве компаний. Этот законопроект разрабатывался в ответ на постановление Конституционного суда (КС) в связи с вопросом о налогообложении “бумажной” прибыли при продаже имущества компаний во время банкротства. Суд решительно заявил, что компании обязаны уплачивать налог на прибыль и предписал внести изменения в законодательство, чтобы этот налог включался в состав третьей очереди реестровых требований.

Новый законопроект решает эту проблему по-другому: все налоги, возникающие в процессе банкротства, включая налоги при продаже активов, рассматриваются как текущие обязательства, которые должны быть оплачены в приоритетном порядке до удовлетворения требований реестровых кредиторов.

Это правило также распространяется на уплату восстановленного НДС, который может быть возмещен должнику из бюджета или зачтен до начала процедуры банкротства. В случае, если существуют требования реестровых кредиторов первой и второй очереди (например, возмещение ущерба жизни и здоровью граждан, а также выплаты заработной платы и отпускных), вводится механизм замещения. Это означает, что средства, предназначенные для уплаты налога на прибыль, будут использоваться для удовлетворения этих требований перед налоговыми обязательствами, и только после этого налоги попадут в начало очереди на удовлетворение требований реестровых кредиторов.

Законопроект также предусматривает специальный порядок уплаты налога на прибыль при продаже имущества, находящегося в залоге. Этот налог получает приоритетный статус благодаря расходам, связанным с обеспечением сохранности залогового имущества, которые должны быть уплачены до выплаты залогодержателю. Такой же статус получат и налоги на имущество, земельный и транспортный налоги, а также восстановленный НДС, начисленный за время банкротства. В соответствии с законом, залогодержатель получает 70% от продажи залогового имущества (банк – 80%), а оставшаяся сумма направляется на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди, а также на покрытие судебных расходов.

Давид Кононов, руководитель банкротной практики юрфирмы “Лемчик, Крупский и партнеры”, считает этот законопроект спорным. С одной стороны, он отмечает, что это может быть выгодно для бюджета, так как интересы государства ставятся выше интересов других кредиторов. Однако, по мнению Кононова, процедура банкротства должна в первую очередь сосредотачиваться на достижении баланса интересов всех сторон.