Банк России зафиксировал рекордное падение профицита текущего счета платежного баланса в декабре

В декабре 2023 года, согласно первой оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса практически упал до нуля. Это связано с сезонными колебаниями и особенностями учета выплат дивидендов нерезидентам через специальные счета, считают аналитики.

По данным Центрального Банка, профицит текущего счета РФ в декабре уменьшился до $0,6 миллиарда с $4,7 миллиарда в ноябре 2023 года, и это связано с увеличением дефицита баланса первичных доходов до $4,9 миллиарда. Эта категория включает расходы на обслуживание внешнего долга, дивиденды и оплату труда нерезидентов. Аналитики отмечают особенности учета дивидендов, который отражается в момент объявления, а не выплаты, что может исказить профицит в месяц объявления. Исключив эти искажения, профицит текущего счета оценивается в $4 миллиарда, почти не изменившегося по сравнению с ноябрем.

Этот явление также связывают с сезонными факторами, учитывая, что в декабре объявляют дивиденды. С учетом сезонности, профицит текущего счета составил $3,5 миллиарда, по сравнению со средним значением в $4,2 миллиарда за 12 месяцев 2023 года.

Профицит внешней торговли товарами оставался на уровне $8,7 миллиарда в декабре, так же, как и в ноябре 2023 года, и он определяет размер профицита текущего счета. Однако данные о внешней торговле могут быть пересмотрены.

Банк РФ внес уточнения в данные о экспорте и импорте товаров в октябре-ноябре 2023 года, повысив оценки. Экспорт товаров в 2023 году составил $422,7 миллиарда, что на 28,6% меньше, чем год назад и на 14% ниже, чем в 2021 году, но близко к среднему значению за 2012-2021 годы. Импорт товаров составил $304,4 миллиарда, что на 10,1% больше, чем год назад, и соответствует уровням 2021 года.