Эксперт развеял миф о зарядке смартфона

Как заявил в интервью агентству «Прайм» эксперт Василий Шутов, использование неродного зарядного устройства никакого вреда смартфону не принесет.

Ситуация с использованием дешевых аналогов возникла после того, как многие производители перестали включать зарядные устройства в комплектацию, в связи с чем и стали возникать подобные опасения. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА подчеркнул: «Телефон не «перезарядится» при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель».

Единственное, от чего предостерегает эксперт, так это от использования совсем уж дешевых блоков питания, равно как и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия.