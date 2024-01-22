 

Эксперт развеял миф о зарядке смартфона

22.01.2024, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявил в интервью агентству «Прайм» эксперт Василий Шутов, использование неродного зарядного устройства никакого вреда смартфону не принесет.

Ситуация с использованием дешевых аналогов возникла после того, как многие производители перестали включать зарядные устройства в комплектацию, в связи с чем и стали возникать подобные опасения. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА подчеркнул: «Телефон не «перезарядится» при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель».

Единственное, от чего предостерегает эксперт, так это от использования совсем уж дешевых блоков питания, равно как и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Историк: «Сало изобрели в Великом Новгороде, а на Украину его завезли в XVIII веке по приказу Екатерины II»

22.01 / GS Group: Доля параллельного импорта в поставках ноутбуков и планшетов в Россию уменьшилась

22.01 / Доктор назвала признаки нехватки гормонов щитовидной железы

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Иранские прокси атакуют американские базы в Сирии

22.01 / НЛО или что-то другое?

22.01 / Мнение: О мегазраде… Что делать с украинцами пото́м?

22.01 / Мнение: Жажда крови

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: 100 лет без Ильича

22.01 / Костюм с юбкой станет хитом 2024 года: как создать элегантный выигрышный дуэт

21.01 / Мнение: Где тонко, там и рвется

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика