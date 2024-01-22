GS Group: Доля параллельного импорта в поставках ноутбуков и планшетов в Россию уменьшилась

Доля параллельного импорта в поставках ноутбуков и планшетов в Россию сократилась, отмечают данные GS Group, как пишет “Коммерсантъ”. Эксперты связывают это с увеличением предложения китайской электроники на российском рынке и ростом отечественного производства.

Согласно данным, импорт ноутбуков уменьшился на более чем 40%, а планшетов на 26%. Доля параллельного импорта в общем объеме поставок ноутбуков снизилась на 20%, а планшетов на 13%.

В предыдущем году доля поставок ноутбуков через параллельный импорт уменьшилась в полтора раза, составив всего 33% от общего объема импорта. В 2022 году эта доля составляла 53%, и в общей сложности в Россию было импортировано 2 миллиона ноутбуков, что на 41% меньше, чем в 2022 году.

Эксперты также отмечают аналогичную ситуацию в других категориях потребительской электроники. Например, доля планшетов, ввезенных через параллельный импорт, сократилась с 27% до 15% от общего объема импорта в 2023 году. В прошлом году в Россию было импортировано 1,3 миллиона планшетов, что на 26% меньше, чем в 2022 году.

Представители GS Group отмечают, что, за исключением Apple, большинство иностранных производителей бытовой электроники, которые покинули российский рынок, потеряли свои позиции.