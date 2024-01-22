Доктор назвала признаки нехватки гормонов щитовидной железы

Гипотиреоз, нехватка гормонов щитовидной железы, часто маскируется под разнообразными недугами, по словам врача-терапевта Ирины Барановой. Депрессия, остеохондроз, проблемы с сердцем, стресс и гиповитаминоз могут создавать иллюзию других заболеваний, в то время как на самом деле причиной может быть нарушенная функция щитовидной железы.

Доктор Баранова рекомендует обращать внимание на следующие изменения в организме и пройти проверку состояния щитовидной железы при их возникновении.

Недостаток гормонов щитовидки может вызвать снижение уровня кератина, который является важным строительным материалом для волос и ногтей. В результате этого волосы становятся слабыми и начинают выпадать, а ногти становятся хрупкими и ломкими.

Гипотиреоз часто сопровождается анемией. Симптомы, такие как вялость, апатия, рассеянность, нервозность, сонливость, когнитивные нарушения и панические атаки, могут быть признаками анемии или указывать на гипотиреоз.

Гипотиреоз может вызывать повышенную зябкость и жалобы на холод. Постоянно холодные конечности могут свидетельствовать о нарушенной микроциркуляции, вызванной низким давлением.

Это еще одно характерное для гипотиреоза состояние. В некоторых случаях может произойти существенное снижение давления, что может вызвать ухудшение самочувствия, вплоть до потери сознания.

Если вес не снижается при ограниченной диете и активном образе жизни, а также если уровень либидо снижается или исчезает, это также может быть связано с гипотиреозом.

Исходя из этой информации, важно обращать внимание на эти сигналы организма и при необходимости консультироваться с врачом для более подробного обследования состояния щитовидной железы.