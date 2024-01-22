 

Доктор назвала признаки нехватки гормонов щитовидной железы

22.01.2024, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гипотиреоз, нехватка гормонов щитовидной железы, часто маскируется под разнообразными недугами, по словам врача-терапевта Ирины Барановой. Депрессия, остеохондроз, проблемы с сердцем, стресс и гиповитаминоз могут создавать иллюзию других заболеваний, в то время как на самом деле причиной может быть нарушенная функция щитовидной железы.

Доктор Баранова рекомендует обращать внимание на следующие изменения в организме и пройти проверку состояния щитовидной железы при их возникновении.

Недостаток гормонов щитовидки может вызвать снижение уровня кератина, который является важным строительным материалом для волос и ногтей. В результате этого волосы становятся слабыми и начинают выпадать, а ногти становятся хрупкими и ломкими.

Гипотиреоз часто сопровождается анемией. Симптомы, такие как вялость, апатия, рассеянность, нервозность, сонливость, когнитивные нарушения и панические атаки, могут быть признаками анемии или указывать на гипотиреоз.

Гипотиреоз может вызывать повышенную зябкость и жалобы на холод. Постоянно холодные конечности могут свидетельствовать о нарушенной микроциркуляции, вызванной низким давлением.

Это еще одно характерное для гипотиреоза состояние. В некоторых случаях может произойти существенное снижение давления, что может вызвать ухудшение самочувствия, вплоть до потери сознания.

Если вес не снижается при ограниченной диете и активном образе жизни, а также если уровень либидо снижается или исчезает, это также может быть связано с гипотиреозом.

Исходя из этой информации, важно обращать внимание на эти сигналы организма и при необходимости консультироваться с врачом для более подробного обследования состояния щитовидной железы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / GS Group: Доля параллельного импорта в поставках ноутбуков и планшетов в Россию уменьшилась

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Иранские прокси атакуют американские базы в Сирии

22.01 / НЛО или что-то другое?

22.01 / Мнение: О мегазраде… Что делать с украинцами пото́м?

22.01 / Мнение: Жажда крови

22.01 / Рупор кремлевской пропаганды: 100 лет без Ильича

22.01 / Костюм с юбкой станет хитом 2024 года: как создать элегантный выигрышный дуэт

21.01 / Мнение: Где тонко, там и рвется

21.01 / Мнение: Нелюбимый Ленин

21.01 / Секс-игрушка Womanizer Next от Lovehoney стала хитом из-за настройки глубины вибрации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика