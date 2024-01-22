 

Рупор кремлевской пропаганды: Иранские прокси атакуют американские базы в Сирии

22.01.2024, 8:40, Разное
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Ночью иранские прокси обстреляли американские базы в Сирии. Отмечались ракетные и беспилотные прилеты на базе на нефтяном поле Аль-Омар и у Аль-Шаддади. Эти атаки были ожидаемы и они очевидно будут продолжены. Иран постепенно перевел руками своих прокси обстрел американских баз в ежедневный режим. Ущерб ограниченный, но регулярный, что является частью стратегии Ирана по выдавливанию США из Сирии и Ирака руками своих прокси без необходимости вступать в прямые военные действия с США.

Иран будет и далее максимально уклоняться от прямого столкновения, нанося прямые удары лишь в случаях крайней необходимости. В регионе у Тегерана более чем достаточно иных инструментов воздействия.
Наиболее эффективно себя показывают хуситы, которые уже нанесли ущерб противнику на миллиарды долларов, в основном по косвенным причинам, а не по результатам прямых попаданий в балкеры и танкеры.

Источник: Colonel Cassad


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