Pеспубликанцы опасаются потери лидерства в палате представителей и провала на президентских выборах

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Положение спикера палаты представителей США Майка Джонсона становится всё более тревожным, пишет Politico. Впрочем, как отмечает издание, ни один из лидеров республиканцев не сможет выйти невредимым из жестоких и длительных переговоров по вопросам безопасности границ, помощи Украине и Израилю и финансирования правительства. В итоге они рискуют провалиться на грядущих президентских выборах и потерять лидерство в палате представителей.



AP

Всё большее число республиканцев в палате представителей всё сильнее разочаровываются в руководстве спикера Майка Джонсона и шепчутся о том, сможет ли он удержаться на своём посту после 2024 года — если вообще дотянет до этого срока, пишет Politico.

Сложное положение Джонсона отчасти является результатом того, что он унаследовал от экс-спикера политически изнурительную серию законодательных проблем, которые продолжают накапливаться. Трудно представить, чтобы какой-либо лидер республиканцев вышел невредимым из жестоких и длительных переговоров по вопросам безопасности границ, помощи Украине и Израилю и финансирования правительства.

Для некоторых республиканцев в палате представителей существует чёткая связь между выборами этой осенью и их будущей командой лидеров. Если палата представителей будет потеряна, может возникнуть дискуссия о том, чтобы начать всё сначала или создать другую команду лидеров.

В общем и целом, если республиканцы в палате представителей продемонстрируют неудовлетворительные результаты этой осенью, нет никаких гарантий, что кто-то из их руководства, включая действующего спикера Джонсона, окажется в безопасности на этом посту.

Республиканцы сейчас открыто признают, что их беспокоит ноябрь, — а это никогда не является хорошим знаком. «Мы реально рискуем не выиграть Белый дом и не выиграть палату представителей», — считает представитель Ричард Маккормик. По его словам, партия не сосредоточена на главных проблемах избирателей.