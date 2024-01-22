 

Pеспубликанцы опасаются потери лидерства в палате представителей и провала на президентских выборах

22.01.2024, 7:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Положение спикера палаты представителей США Майка Джонсона становится всё более тревожным, пишет Politico. Впрочем, как отмечает издание, ни один из лидеров республиканцев не сможет выйти невредимым из жестоких и длительных переговоров по вопросам безопасности границ, помощи Украине и Израилю и финансирования правительства. В итоге они рискуют провалиться на грядущих президентских выборах и потерять лидерство в палате представителей.


AP

Всё большее число республиканцев в палате представителей всё сильнее разочаровываются в руководстве спикера Майка Джонсона и шепчутся о том, сможет ли он удержаться на своём посту после 2024 года — если вообще дотянет до этого срока, пишет Politico.

Сложное положение Джонсона отчасти является результатом того, что он унаследовал от экс-спикера политически изнурительную серию законодательных проблем, которые продолжают накапливаться. Трудно представить, чтобы какой-либо лидер республиканцев вышел невредимым из жестоких и длительных переговоров по вопросам безопасности границ, помощи Украине и Израилю и финансирования правительства.

Для некоторых республиканцев в палате представителей существует чёткая связь между выборами этой осенью и их будущей командой лидеров. Если палата представителей будет потеряна, может возникнуть дискуссия о том, чтобы начать всё сначала или создать другую команду лидеров.

В общем и целом, если республиканцы в палате представителей продемонстрируют неудовлетворительные результаты этой осенью, нет никаких гарантий, что кто-то из их руководства, включая действующего спикера Джонсона, окажется в безопасности на этом посту.

Республиканцы сейчас открыто признают, что их беспокоит ноябрь, — а это никогда не является хорошим знаком. «Мы реально рискуем не выиграть Белый дом и не выиграть палату представителей», — считает представитель Ричард Маккормик. По его словам, партия не сосредоточена на главных проблемах избирателей.


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